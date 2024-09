Goncalo Feio widzi element do poprawy. “Trzeba to szlifować”

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio po meczu Legia Warszawa – Motor Lublin

W niedzielę doszło do niezwykle ciekawego w ramach 7. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Legia Warszawa przed własną publicznością podejmowała Motor Lublin. Nieoczekiwania lepiej w ten mecz weszli goście, którzy bardzo szybko objęli prowadzenie. Jednak finalnie rywalizacja zakończyła się wysoką wygraną „Wojskowych” (5:2).

Na pomeczowej konferencji prasowej z obozu Legii Warszawa pojawił się oczywiście Goncalo Feio. Szkoleniowiec stołecznego zespołu na początku poruszył temat elementu, który jego zdaniem wymaga w jego drużynie poprawy. Portugalski trener jednak był zadowolony ze zrealizowanego planu taktycznego na mecz z Motorem Lublin.

– Na początku niedzielnego meczu straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu. To element, nad którym musimy pracować. Teraz będzie na to trochę czasu. To zawsze była mocna strona moich drużyn i dalej będzie – o to się w ogóle nie martwię. Trzeba to szlifować. Przykładowo, skupialiśmy się na obronie autów, po których nikt nie może nam już nic zrobić – powiedział Goncalo Feio, cytowany przez serwis „legia.net”.

– Zareagowaliśmy tak, jak duża drużyna na własnym stadionie. Wzięliśmy piłkę. Myślę, że realizacja planu taktycznego przez zawodników – jeżeli chodzi o rozbicie pressingu Motoru czy operowanie piłki w strefach, w których rywale nie byli w stanie bronić – okazała się niemal idealna. Mówię “niemal”, bo straciliśmy gola po jednym z takich rozegrań, ale nie będę tego potępiał – podkreślił szkoleniowiec Legii Warszawa.

