Widzew Łódź poinformował, że Said Hamulić złamał kość śródręcza i odpocznie od treningów. 23-letni napastnik jeszcze nie zadebiutował w zespole z Serca Łodzi.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Said Hamulić

Said Hamulić złamał kość śródręcza, odpocznie od treningów

Widzew Łódź pod koniec lipca powiadomił o dokonaniu bardzo ciekawego transferu. Mianowicie, do zespołu Widzewiaków na zasadzie wypożyczenia z Tuluzy dołączył dobrze znany z ekstraklasowych boisk – Said Hamulić. 23-latek może mówić o sporym pechu, ponieważ jeszcze nie zadebiutował w nowych barwach, a już nabawił się kontuzji.

Klub z Serca Łodzi tuż przed startem dzisiejszego spotkania ze Śląskiem Wrocław (niedziela, 11 sierpnia, godz. 20:15) poinformował, że bośniackiego napastnika zabraknie w kadrze meczowej. Daniel Myśliwiec nie będzie mógł skorzystać z Saida Hamulicia, ponieważ zawodnik złamał kość śródręcza i tym samym czeka go przerwa treningach.

Widzew Łódź o długości absencji swojego nowego piłkarza ma powiadomić w kolejnych dniach, gdy gracz przejdzie szczegółowe badania. Oprócz Bośniaka poza kadrą na niedzielne ligowe starcie znaleźli się również Mikołaj Biegański, Bartłomiej Pawłowski, Paweł Kwiatkowski, Jakub Grzejszczak, Noah Diliberto, Kajetan Radomski oraz Fabio Nunes.

Said Hamulić w przeszłości miał już okazję występować na murawach PKO BP Ekstraklasy. Przypomnijmy, że sześciokrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny w latach 2022-2023 przywdziewał koszulkę Stali Mielec, która następnie sprzedała go do Francji za 2,5 miliona euro. 23-letni atakujący w tamtejszej Tuluzie kompletnie jednak nie spełnił oczekiwań.