Saganowski zdiagnozował problem Wisły Płock, może być potrzebna terapia wstrząsowa

Wisła Płock po spadku z Ekstraklasy nie będzie chciała przeprowadzić rewolucji kadrowej. Wynika to ze słów trenera Marka Saganowskiego, który był gościem "Poranka KS" na Kanale Sportowym. Następca Pavola Stano odniósł się do przyszłości klubu, a także wypowiedział się na temat polityki transferowej Nafciarzy.

Wisła Płock zaliczyła spektakularny spadek z PKO Ekstraklasy

Trener Nafciarzy podzielił się wieściami, jaki ma plan na budowę drużyny na 1 Ligę

Nowy sezon ligowy wystartuje już 22-23 lipca

“Mentalnośc zwycięzców musi być zaszczepiona od początku”

Wisła Płock w trakcie kampanii 2022/2023 dopiero po 33 kolejce ligowej znalazła się w strefie spadkowej. To wystarczyło do tego, aby Nafciarze spadli z ligi. Czy taki obrót wydarzeń wywołała trzęsienie ziemi w kadrze ekipy z Płock?

– Każdy zdaje sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Kończąc rundę jesienną na szóstym miejscu i teraz spaść z ligi to na pewno ta sytuacja nie jest dobra. (…) Trzeba na spokojnie do tego usiąść. Z zimną głową. Troszeczkę brakowało jednak pokory, bo mimo że dobrze zaczęło się sezon, to nie oznaczało, że utrzymanie jest pewne. Ten moment, w którym drużyna mocno zaczęła pikować w dół, nie został zatrzymany, dlatego Wisła Płock jest teraz w 1 lidze – mówił trener Marek Saganowski w audycji “Poranek KS”.

44-letni szkoleniowiec poruszył również kwestie dotyczące budowy kadry na rywalizację w Fortuna 1 Lidze.

– Na pewno wiem, na których zawodników będzie można liczyć, a z którymi trzeba się pożegnać. Te mecze pokazują mi jako trenerowi, z kim chciałbym pracować w przyszłym sezonie, bo trzeba też sobie zdawać sprawę, że obciążenie mentalne w dalszym ciągu będzie. Jeżeli Wisła Płock chce wrócić do elity polskiej piłki, to od samego początku trzeba wygrywać. Ta mentalność zwycięzców musi być od samego początku zaszczepiona w tych chłopakach – przekonywał trener płocczan.

– Mam nadzieję, że tak będzie, że z pewnymi korektami w zespole na pewno jesteśmy w stanie po roku wrócić do Ekstraklasy. Patrząc na historię piłki nożnej, jest zdecydowanie łatwiej wrócić w pierwszym roku niż w kolejnych latach – powiedział Saganowski.

