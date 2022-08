fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa zmierzy się w piątkowy wieczór w niezwykle ciekawie zapowiadającym się starciu z Piastem Gliwice w ramach czwartej kolejki PKO Ekstraklasy. Przed tym spotkaniem z dziennikarzami na konferencji prasowej spotkał się trener Kosta Runjaić, poruszając tematy sytuacji kadrowej, czy oczekiwań względem potyczki z Niebiesko-czerwonymi.

Legia Warszawa po rozegraniu trzech meczów ligowych ma na swoim koncie cztery oczka

Okazję na poprawę bilansu Wojskowi będą mieć w piątek wieczorem

Trener Kosta Runjaić przed spotkaniem z Piastem Gliwice opowiedział o sytuacji kadrowej analizie meczu z Cracovią i pracy nad pozyskaniem nowego napastnika

Legia skusi się na Prijovicia lub Pekharta?

Legia Warszawa podejdzie do starcia z Piastem Gliwice, chcąc zmazać plamę po porażce z Cracovią (0:3). Jednocześnie 15-krotni mistrzowie Polski mają plan, aby odnieść drugie zwycięstwo w tej kampanii. Jasne jest, że na pewno w piątkowym boju nie wystąpią w szeregach Legii tacy zawodnicy jak: Rafał Augustyniak, Maik Nawrocki, czy Blaz Kramer,

– Proszę, żeby nie brać wszystkiego dosłownie. Porażka 0:3 – nieważne, czy u siebie, czy na wyjeździe, to zawsze ciężka sprawa i gorzka pigułka do przełknięcia. Piastując urząd trenera moim zadaniem jest przeprowadzenie jak najbardziej merytorycznej analizy. Chcę odpowiednio wyciągnąć wnioski i dopasować obciążenia treningowe. Rzeczywiście widziałem wiele pozytywów w tym meczu. Nie oznacza to jednak, że z wyniku byłem zadowolony – mówił trener Kosta Runjaić cytowany przez Legia.com.

Trener legionistów podzielił się tez swoimi spostrzeżeniami na temat najbliższego rywala. – Piast źle rozpoczął sezon. W zeszłym zajęli wyższą pozycję w tabeli niż Legia. Pamiętajmy, że jutro na ławce trenerskiej Piasta zasiądzie Waldemar Fornalik. Bardzo cenię tego szkoleniowca. Ma ogromne doświadczenie. Od Piasta można wiele rzeczy podpatrzeć. Przede wszystkim spokój, na bazie którego ten klub jest prowadzony. Na końcu sezonu udaje im się zrealizować zamierzony wynik. Mają także dobrą rękę do transferów. W ostatnich dniach wrócił do nich Jorge Felix, który dobrze pasuje do stylu gry naszych rywali – przekonywał Niemiec.

Nie jest tajemnicą, że Legia cały czas potrzebuje napastnika. W tej sprawie szkoleniowiec Wojskowych także wyraził kilka zdań. – W kwestii Aleksandara Prijovicia – mamy obostrzenia natury kontraktowej, które uniemożliwiają mu przyjście do naszej drużyny. Rozmawiamy z Tomasem Pekhartem. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Być może jednak trafi do nas jakiś inny napastnik. Jesteśmy pod presją, a to na pewno nie pomaga w przeprowadzeniu transferu – powiedział Runjaić.

