Runjaić ocenił potencjał Ekstraklasy. Nie ma się czego wstydzić

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Ekstraklasa rozwija się w szybkim tempie

Kosta Runjaić przez niemal siedem lat był związany z polską piłką. Najpierw odpowiadał za wyniki Pogoni Szczecin, a później trafił do Legii Warszawa. Niepowodzenia przyczyniły się do zwolnienia szkoleniowca w kwietniu 2024 roku. Nie pozostał długo na bezrobociu, bowiem szybko zgłosiło się po niego włoskie Udinese. Tego lata Runjaić zaliczył potężny awans i trafił do klubu Serie A, gdzie póki co radzi sobie imponująco.

Na przestrzeni ostatnich lat Runjaić mógł na własnej skórze przekonać się, jak działa Ekstraklasa i cała polska piłka. Choć w przestrzeni medialnej nie brakuje narzekań na funkcjonowanie klubów czy decyzyjność organów, niemiecki trener pozytywnie ocenia potencjał naszej ligi i uważa, że może ona być najlepsza w całej Europie Wschodniej.

– Ekstraklasa nie ma powodów do nieśmiałości. Przez siedem lat mojej pracy w niej widziałem, jak rośnie poziom drużyn, a także infrastruktura niektórych klubów. Na przykład ośrodek treningowy Legii jest na miarę Ligi Mistrzów, a nowy stadion Pogoni to prawdziwy skarb. Transfery zawodników za granicę przyniosły w ostatnich latach sporo pieniędzy do Ekstraklasy. To jest kierunek rozwoju polskiej ligi. Odkrywać talenty, rozwijać je, mądrze sprzedawać, a następnie wykorzystywać zebrane pieniądze do dalszego wzmacniania drużyny, aby stopniowo odnosić coraz większe sukcesy w europejskich rozgrywkach. Biorąc pod uwagę siłę ekonomiczną i populację kraju, Polska mogłaby mieć najsilniejszą ligę piłkarską w Europie Wschodniej. Jest to możliwe – zaznacza Runjaić w wywiadzie dla “Przegląd Sportowy Onet”.

Polskie kluby faktycznie coraz lepiej radzą sobie w europejskich pucharach. Do fazy ligowej Ligi Konferencji awansowały w tym sezonie Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Obie ekipy zaczęły zmagania od zwycięstw.