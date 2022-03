PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Pogoń Szczecin poinformowała na zorganizowanej specjalnie konferencji, że po zakończeniu sezonu klub opuści Kosta Runjaić. Niemiecki trener prowadził Portowców od 2017 roku, a obecnie jego zespół pozostaje w walce o pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Zatrudnieniem 50-latka zainteresowana jest Legia Warszawa.

Kosta Runjaić po sezonie opuści Pogoń Szczecin

Niemiec spędzi zatem u steru Portowców pięć lat, a swą karierę wciąż może zakończyć mistrzostwem Polski

Zatrudnieniem 50-latka zainteresowana jest Legia Warszawa

Runjaić odejdzie z Pogoni po zakończeniu sezonu!

Rozwiązała się kwestia przyszłości Kosty Runjaicia. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Niemiec wyznał, że wraz z końcem sezonu opuści Pogoń Szczecin.

– Po głębokich przemyśleniach chciałbym ogłosić, że nie przedłużę umowy z Pogonią Szczecin. To moja definitywna, osobista decyzja. Jest ona niezależna od warunków pracy, organizacji czy finansów – wyznał Runjaić. – Po ostatnim sezonie, po zdobyciu brązowego medalu, miałem przemyślenia, co do następnego kroku. Ostatecznie jest się w tym biznesie częścią łańcucha. Wtedy już zastanawiałem się jak ma to się potoczyć i w jakim kierunku. Pewne przeczucie mówiło mi, że możemy osiągnąć w kolejnym sezonie coś wielkiego. Jednocześnie była we mnie myśl, że być może to koniec tej przygody z Pogonią. Ta decyzja nie jest łatwa i boli mnie serce. W styczniu prowadziliśmy już pierwsze rozmowy. Poprosiłem wtedy o czas na zastanowienie się i otrzymałem go. Dlaczego akurat teraz taka decyzja? To nie jest łatwe. Jestem już piąty sezon w Pogoni. Utrzymaliśmy ligę, rozwinęliśmy drużynę. Co roku notowaliśmy postęp – podsumował swoją dotychczasową pracę Niemiec.

Tytuł na pożegnanie?

Przypomnijmy, że Pogoń Szczecin pozostaje liderem Ekstraklasy i wciąż ma szanse na pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. – Przypominam, że nadal tutaj jestem i to, co najlepsze jest przed nami. Już teraz mogę powiedzieć, że mojemu następcy zostawiam bardzo uporządkowane miejsce – zapowiedział Runjaić.

Z tej decyzji z pewnością cieszy się Legia Warszawa. 50-latek jest bowiem jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska trenera Wojskowych w przyszłym sezonie. Jego sytuację monitoruje też niemieckie Schalke 04 Gelsenkirchen. W ostatnim czasie Niemiec odrzucił propozycję prowadzenia reprezentacji Grecji.

Runjaić przejął zespół Portowców w listopadzie 2017 roku. Jego najlepszym wynikiem było trzecie miejsce w ubiegłym sezonie Ekstraklasy. Teraz, na osiem kolejek przed końcem rozgrywek, zdaje się, że Niemiec może nawet poprawić swój największy sukces jako trener Pogoni. Gdyby sięgnął po tytuł mistrzowski, zapisałby się złotymi zgłoskami w historii klubu.

Czytaj więcej: Ekstraklasa: możliwe przełomowe rozstrzygnięcie na prawa telewizyjne na lata 2023-2027.

Górnik Łęczna Pogoń Szczecin 5.80 3.90 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 marca 2022 13:30 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin