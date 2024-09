fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa nie pozyska napastnika z Watfordu

Raków Częstochowa plasuje się aktualnie w czołówce tabeli PKO BP Ekstraklasy. W każdym razie poprzeczka przed drużyną Marka Papszuna jest zawieszona wyżej. Oczekiwania są jasne i kibice mają nadzieję, że Czerwono-niebiescy odzyskają mistrzowski tytuł. Aby tak się stało, to Raków musi poprawić skuteczność.

Meczyki.pl swego czasu przekazywały, że klub z Częstochowy zainteresował się transferem z udziałem Miletem Rajovicia. Nowe wieści na temat zawodnika przekazał z kolei Farzam Abolhosseini z serwisu Tipsbladet. Jego zdaniem napastnik ma zasilić szeregi Broendby, z którym nie tak dawno w dwumeczu eliminacji Ligi Konferencji mierzyła się Legia Warszawa.

Środkowy napastnik to 25-latek, którego rynkowa wartość wynosi 2,5 miliona euro. Rajović ma kontrakt ważny z klubem z The Championship do końca czerwca 2028 roku.

Zawodnik trafił do ekipy z Vicarage Road w sierpniu 2023 roku z Kalmar za dwa miliony euro. Wcześniej piłkarz występował w takich ekipach jak: Naesved, czy FC Roskidle i HB Koge. W tym sezonie w szeregach Watfordu piłkarz wystąpił w pięciu spotkaniach, notując w nich trzy trafienia. Jedno na zapleczu Premier League i dwa w Pucharze Ligi Angielskiej.

Broendby jak na razie wystąpiło w siedmiu spotkaniach ligowych, notując w nich trzy zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki, mając na swoim koncie 11 oczek. Do lidera Midtjylland traci jak na razie sześć punktów.

