Krzysztof Bąkowski wraz z końcem rundy odejdzie z Radomiaka Radom. Wszystko przez fakt zbyt małej liczby minut na boisku, co skutkuje skróceniem wypożyczenia przez Lecha Poznań, o czym poinformował Szymon Janczyk z "Weszło".

IMAGO / PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Krzysztof Bąkowski

Krzysztof Bąkowski w najbliższym czasie odejdzie z Radomiaka Radom

Bramkarz wróci do Lecha Poznań, z którego jest wypożyczony

Wszystko przez fakt małej liczby minut na boisku 20-latka

Zmiany w bramce

W Radomiaku Radom od początku awansu do Ekstraklasy najczęściej zmieniali się bramkarze. Kwalifikację do elity wywalczył Mateusz Kochalski, ale potem zawirowania z ponownym wypożyczeniem spowodowały, że do bramki wskoczył Filip Majchrowicz. Później między słupkami pojawił się Gabriel Kobylak i Jakub Ojrzyński. Zaś ostatnio numerem jeden w zespole Radomiaka jest Albert Posiadała.

To powoduje, że wypożyczony z Lecha Poznań Krzysztof Bąkowski w tym sezonie nie miał zbyt wiele okazji do występów. 20-latek rozegrał w tej kampanii raptem dwa mecze w Radomiu i kolejnego nie będzie, bowiem Lech Poznań chce przerwać wypożyczenie golkipera z powodu małej liczby minut spędzonych na boisku, o czym poinformował Szymon Janczyk z “Weszło”.

Według doniesień dziennikarza klub chce przedłużyć wygasającą wraz z końcem sezonu umowę z Albertem Posiadałą o kolejne trzy lata.

