Napastnik Lecha wykluczony z gry do końca roku. Wszystko przez uraz

Do aktualnych problemów Lecha Poznań dochodzi właśnie kontuzja Filipa Szymczaka, o czym poinformował Szymon Janczyk z "Weszło". 21-letni napastnik w tym roku już nie będzie mógł zagrać.

IMAGO / Mikolaj Barbanell / SOPA Images Na zdjęciu: Filip Szymczak

Filip Szymczak w tym roku już nie zagra

Napastnik Lecha Poznań nabawił się kontuzji

W tym sezonie 21-latek zdobył dwa gole

Kolejny problem

Sytuacja Lecha Poznań robi się coraz słabsza. Zespół Kolejorza bardzo szybko odpadł z eliminacji Ligi Konferencji, a to miało stworzyć przewagę w walce o mistrzostwo Polski. Tak się jednak nie stało. Ekipa Johna van den Broma i jej wyniki są kwestionowane przez wielu kibiców i według nich misja Holendra powinna się zakończyć.

Teraz do problemów Lecha dochodzi uraz Filipa Szymczaka, o czym poinformował Szymon Janczyk z “Weszło”. 21-latka zabrakło w kadrze meczowej na dwa ostatnie mecze, a teraz zabraknie go także w ostatnim tegorocznym meczu w Radomiu. Napastnik nabawił się kontuzji mięśnia czworogłowego uda i do końca sezonu już nie będzie mógł zagrać. W tej kampanii rozegrał jednak raptem niecałe 800 minut i zdobył dwa gole.

