Radomiak Radom poinformował o wypożyczeniu Filipa Majchrowicza do IK Sirius Fotboll w Szwecji. 23-latek został wypożyczony do końca 2023 roku z opcją pierwokupu.

IMAGO / JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Filip Majchrowicz, Radomiak Radom

Filip Majchrowicz został wypożyczony z Radomiaka Radom

23-latni bramkarz do końca sezonu będzie grał w IK Sirius Fotboll

Majchrowicz stracił miejsce w składzie po przejściu wieku młodzieżowca

Wypożyczenie do Szwecji

Filip Majchrowicz był swego czasu jednym z najzdolniejszych młodych bramkarzy w PKO BP Ekstraklasie. Bramkarz przebojem wszedł do bramki Radomiaka po awansie do elity i jeszcze pod wodzą Dariusza Banasika zanotował niesamowity rozwój. Później jednak już tak dobrze nie było – piłkarz stracił miejsce w jedenastce.

Teraz klub z Radomia poinformował o wypożyczeniu 23-latka do Szwecji. W poprzednim sezonie był wypożyczony do cypryjskiego Pafos FC. Po powrocie do Radomiaka, zagrał w trzech meczach obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Majchrowicz został wypożyczony do końca 2023 roku z opcją pierwokupu.

Czytaj więcej: PZPN reaguje na medialne doniesienia. “Oczekujemy jasnego stanowiska”