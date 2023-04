Ciężki powrót Lecha na ligowe podwórko, Radomiak bliski niespodzianki [WIDEO]

Radomiak Radom zremisował z Lechem Poznań 1:1 w ostatnim meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy. Prowadzenie gospodarzom dał już w 9. minucie spotkania Leanardo Rocha popisując się znakomitym uderzeniem z dystansu. Do wyrównania tuż przed końcem doprowadził Artur Sobiech.

PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom - Lech Poznań

Radomiak mierzył się z Lechem w ostatnim meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy

W 9. minucie znakomitym uderzeniem popisał się Rocha

Artur Sobiech bohaterem Lecha Poznań

Piękny gol Rochy i odpowiedź Sobiecha. Lech podzielił się punktami z Radomiakiem

Lech Poznań w czwartek rywalizował z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Choć Kolejorz po dwumeczu z Włochami pożegnał się z europejskimi pucharami to pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie.

Zespół z Poznania świetnie rozpoczął także ligowy mecz z Radomiakiem, bowiem już w 1. minucie miał znakomitą okazję, by napocząć rywala, ale zabrakło dokładnego wykończenia. Tymczasem Radomiak nie zamierzał oddawać pola rywalowi i także ruszył do ataku. To opłaciło się w 9. minucie. Znakomitym uderzeniem z dystansu popisał się Leonardo Rocha, który dał prowadzenie gospodarzom.

𝐋𝐄𝐎𝐍𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐑𝐎𝐂𝐇𝐀! Kapitalny strzał Portugalczyka! 🎯 Radomiak prowadzi z Lechem Poznań 1:0!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/loiaQDcdhC — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 24, 2023

Lech w kolejnych minutach osiągnął przewagę na boisku, ale Radomiak znakomicie się bronił i stwarzał trudne warunki do gry gościom z Wielkopolski. Gospodarze od czasu do czasu próbowali wychodzić z kontratakami, ale bez większego efektu.

W drugiej części gry obraz meczu nie uległ zmianie. Wciąż sporą przewagę miał Lech, jednak nie przedkładało się to na groźne sytuacje podbramkowe. Radomiak pilnował przede wszystkim defensywy i do szybkich ataków wychodził małą ilością zawodników, co nie przynosiło żadnych efektów.

Lech dopiął swego dopiero w 84. minucie. Szybką akcję prawą stroną przeprowadził Ba Loua, a doskonałej okazji nie zmarnował Artur Sobiech doprowadzając do wyrównania. Obie drużyny w samej końcówce miały jeszcze świetne okazje, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale ostatecznie pojedynek zakończył się podziałem punktów.