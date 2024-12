Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Puszcza Niepołomice

Puszcza zadebiutuje w Ekstraklasie na swoim stadionie

Puszcza Niepołomice przebojem wdarła się do PKO Ekstraklasy i jak pokazał czas, była na to bardziej gotowa pod względem sportowym, niż infrastrukturalnym. Mianowicie obiekt w Niepołomicach wymagał wielu przystosowań do wymagań PKO Ekstraklasy i Canal+ Sport, które transmituje te rozgrywki. To wszystko zajęło sporo czasu, bowiem dla niepołomiczan jest już to drugi sezon w elicie.

WIDEO: Puszcza Niepołomice podsumowanie rundy jesiennej

Z tego też powodu do tej pory piłkarze Tomasza Tułacza swoje mecze rozgrywali na obiekcie Cracovii w Krakowie. Ale okazuje się, że wraz z początkiem rundy wiosennej gościnność Pasów się zakończy. Jak przekazał na platformie X (dawniej Twitter) Mateusz Drożdż, prezes Cracovii, Puszcza swój ostatni mecz pod Wawelem rozegra 8 lutego w starciu z Zagłębiem Lubin. Po tym terminie popularne Żubry mają rywalizować na swoim obiekcie. Pierwszym spotkaniem przed własną publicznością będzie starcie z Motorem Lublin na początku marca.

– Przychylając się do prośby Władz Puszczy, zgodziliśmy się, aby zagrali pierwszy mecz rundy wiosennej na stadionie Cracovii. Będzie to ostatni mecz w roli gospodarza na stadionie im. Józefa Piłsudskiego – napisał w mediach społecznościowych sternik Cracovii.

