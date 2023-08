Puszcza odbiła się od dna. ŁKS nie poradził sobie w dziesiątkę [WIDEO]

Puszcza Niepołomice wygrała w sobotę z ŁKS-em, co pozwoliło jej oddalić się od strefy spadkowej. Bramki dla gospodarzy strzelili Craciun i Cholewiak. Goście od 56.minuty musieli radzić sobie w 10 po czerwonej kartce dla Małachowskiego.

Pressfocus fot. Łukasz Laskowski Na zdjęciu: Muris Mesanovic i Artur Craciun

Dzięki bramce z rzutu karnego Artura Craciuna Puszcza prowadziła do przerwy 1:0

ŁKS błyskawicznie po zmianie stron wyrównał na 1:1

W 73. minucie Cholewiak strzelił na 2:1 a Puszcza mogła cieszyć się ze zwycięstwa

Kibice w Niepołomicach nie mogli narzekać na nudę

Choć wydawać się mogło, że inicjatywę w spotkaniu z Puszczą Niepołomice przejmie ŁKS, to gospodarze zdecydowanie częściej gościli pod bramką rywala. Zaowocowało to bramką dla Puszczy już w 25. minucie spotkania. Wówczas do rzutu karnego podszedł Artur Craciun i pewnym uderzeniem pokonał Alexandra Bobka.

ŁKS-owi udało się wyrównać stan rywalizacji zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy. Z piłką zabrał się Jakub Letniowski, rozprowadził akcję i wyłożył ją wbiegającemu w pole karne Tejanowi. Obrońcy Puszczy wyglądali, jakby rozstąpili się, robiąc specjalnie miejsce Holendrowi.

Rewelacyjny początek drugiej połowy w wykonaniu @LKS_Lodz! 🤯 Kej Tejan z pierwszym golem w tym sezonie! 🔥



📺 Mecz Puszczy z ŁKSem trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TBpGu pic.twitter.com/gAFzyycuv7 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 26, 2023

Sytuację gości utrudnił w 56. minucie Adrian Małachowski. Pomocnik zaatakował wyprostowaną nogą piszczel Jakuba Bartosza. Pierwotnie sędzia ukarał go żółtą kartką. Po zapoznaniu się z powtórką zmienił jednak kolor kartonika na czerwony.

MATEUSZ CHOLEWIAK! ⚽ @PuszczaMKS znów prowadzi i jest blisko zwycięstwa nad ŁKSem! 💥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TBpGu pic.twitter.com/kIcU7EHFch — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 26, 2023

W 73 minucie gospodarze znów wyszli na prowadzenie. Spalonego uniknął Kidric, który minął obrońców i wyłożył piłkę do Cholwiaka. Ten mimo asysty defensorów zmieścił piłkę w siatce obok bezradnego Bobka. Puszcza wygrała, co pozwoliło jej opuścić strefę spadkową.

Puszcza Niepołomice – ŁKS 2:1 (1:0)

1-0 Craciun 25′ (k)

1-1 Tejan 46′

2-1 Cholewiak 73′