Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Puszczy Niepołomice

Dawid Abramowicz oraz Mateusz Radecki dołączają do Puszczy

Puszcza Niepołomice w sensacyjny sposób utrzymała się w rozgrywkach PKO Ekstraklasy w minionym sezonie. Ekipa trenera Tomasza Tułacza – choć była skazywana na pożarcie – dała sobie radę i dość spokojnie przez większość sezonu utrzymywała się powyżej strefy spadkowej. Finalnie dało to efekt i niepołomiczanie jako jedyna ekipa spośród beniaminków pozostała w elicie na kolejne rozgrywki.

Jednak nie od wczoraj mówi się, że to właśnie drugi sezon jest dla beniaminka ligi najtrudniejszy. Dobrym przykładem może być Korona Kielce, która w minionych rozgrywkach utrzymała się dopiero w ostatnim meczu. Aby taka sytuacja nie miała teraz miejsca w Puszczy władze klubu planują dokonać solidnych wzmocnień. Dwa z nich zostały zaprezentowane dzisiaj.

Mowa tu o Dawidzie Abramowiczu, który przez ostatnie sezony grał dla Radomiaka Radom. 33-letni obrońca w zakończonej kampanii rozegrał 34 mecze, w których zdobył dwa gole i zanotował trzy asysty. Związał się on z klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. Drugim graczem jest z kolei Mateusz Radecki. 31-letni pomocnik ostatnio grał dla GKS-u Tychy, w którym rozegrał 33 mecze, zdobywając przy tym cztery gole i notując dwie asysty. Zawodnik podpisał z Puszczą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku.

