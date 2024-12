Pululu błyszczy w Jagiellonii. Masłowski wyjaśnia zainteresowanie napastnikiem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Afimico Pululu zachwyca w Białymstoku

Jagiellonia Białystok zremisowała trzy mecze z rzędu w PKO Ekstraklasie, a w czwartek awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski. Mistrzowie Polski pokonali drugoligową Olimpię Grudziądz (3:1). Dwa gole strzelił Jesus Imaz i dołożył też asystę przy trafieniu Afimico Pululu. W Lidze Konferencji drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca zajmuje trzecie miejsce.

Wideo: Jagiellonia jednym z najsilniejszych mistrzów Polski w historii

Pululu to obecnie współlider klasyfikacji strzelców w europejskich pucharach, dzieląc pozycję z Christopherem Nkunku z Chelsea. Angolczyk zachwyca skutecznością i już przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Latem jego nazwisko pojawiło się na radarze węgierskiego klub Ferencvarosi TC. W tym sezonie 25-latek zdobył już 12 bramek w 26 spotkaniach.

– Zainteresowanie jest duże, ale jeśli miałbym dzisiaj powiedzieć, czy są konkretne oferty, to na ten moment nie ma żadnej konkretnej oferty. Zapytań jest wiele. Afimico (Pululu przyp.red) wzbudza duże zainteresowanie i nie ma się co dziwić. Liczę się z tym, że oferty wcześniej czy później do klubu za niego wpłyną, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby ten transfer odbył się zimą – powiedział Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii.

– Myślę, że w tej większości, jeśli chodzi o konstrukcje kadry, zostaniemy do lata, bo chcielibyśmy powalczyć o jak najwyższe miejsce w tym sezonie w Ekstraklasie – dodał. Przypomnijmy, iż Pululu na początku listopada przedłużył kontrakt do końca sezonu 2025/2026. Do klubu z Białegostoku trafił z Greuther Furth w połowie zeszłego roku.