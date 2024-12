Real Madryt ma zamiar wzmocnić się w pomocy. Głównym kandydatem do gry w ekipie z La Liga jest Martin Zubimendi. Królewscy mają też plan B, twierdzi Defensa Central.

Samuel Ricci na liście życzeń Real Madryt

Real Madryt jest w trakcie poszukiwania wzmocnień do pomocy. W związku z tym, że latem z klubem rozstał się Toni Kroos, to ekipa z La Liga potrzebuje posiłków do środka pola. Ciekawe wieści na ten temat przekazał serwis Defensa Central.

Wiadomo nie od dzisiaj, że jednym z głównych celów ekipy z Madrytu jest pozyskanie nowego pomocnika. Numerem jeden na liście życzeń pod tym względem przez długi czas wydawał się Martin Zubimendi. Niemniej w związku, że Real Sociedad może oczekiwać za swojego gracza nawet 60 milionów euro, sprawił, że władze Los Blancos zaczęły rozglądać się za alternatywnymi opcjami.

Źródło zajmujące się informacjami dotyczącymi Realu przekazało natomiast, że klub z Madrytu może spróbować pozyskać Samuela Ricciego. Defensywny pomocnik to sześciokrotny reprezentant Włoch. Aktualnie broni barw Torino, z którym ma umowę ważną do końca czerwca 2026 roku. Zawodnik jest wyceniany na 28 milionów euro.

Ricci trafił do ekipy ze Stadio Olimpico w lipcu 2022 roku. Wcześniej występował w Empoli. Torino na transakcję z udziałem piłkarza przeznaczyło ponad osiem milionów euro. W tej kampanii zawodnik rozegrał jak na razie 16 meczów. Nie zdobył w nich bramki. Ricci ma jednak na swoim koncie jedną asystę.

