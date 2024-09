SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Blaż Kramer

Kramer przenosi się do Turcji

Blaż Kramer był ostatnio najlepszym napastnikiem Legii, ale kolejne gole będzie już strzelał w barwach Konyasporu. Oczywiście, mając w pamięci jego poprzednie perypetie transferowe, również z Turkami, to niczego nie można być pewnym do końca, ale tym razem nic już nie powinno się zmienić. Okienko transferowe zamyka się w Turcji już jutro i wszelkie dokumenty muszą być do tego czasu podpisane.



Co do szczegółów finansowych transakcji, to z informacji Goal.pl wynika, że Legia otrzyma około 700 tysięcy euro podstawy, natomiast są też zapisane bonusy. Jeśli wszystkie zostaną spełnione, to kwota może się zbliżyć do miliona euro. Oznacza to, że propozycja była nieco niższa od tej od Slovana Bratysława (1 mln euro), ale tam nie dogadał się sam zawodnik.



Jeśli chodzi o kontrakt indywidualny Kramera, to Słoweniec zarobi dokładnie dwa razy więcej niż miał w Legii. Według naszej wiedzy Turcy przystali na pensję w wysokości 600 tysięcy euro netto za rok. Dla będącego w jesieni kariery Słoweńca to duża przebitka, choć wiadomo są też minusy jak choćby brak gry w pucharach, co gwarantowała mu Legia.



W czwartek wieczorem Kramer miał już wsiąć do samolotu do Konyi, a w piątek, jak wspomniano, dopięte zostaną wszelkie formalności i piłkarz zmieni barwy klubowe.