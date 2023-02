PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin pokonała Wartę Poznań w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy (3:1). Świetnie w drugiej połowie zaprezentował się Kamil Grosicki, który zanotował efektowną asystę i strzelił gola.

Pogoń Szczecin pokonała Wartę Poznań w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy (3:1)

Dla Portowców to pierwsze zwycięstwo w tym roku kalendarzowym

Świetny występ zanotował Kamil Grosicki, autor bramki i asysty

Grosicki poprowadził Pogoń do przełamania z Wartą

Pogoń Szczecin nie wygrała meczu po wznowieniu rozgrywek, więc Portowcy byli niezwykle zmotywowani podczas domowego spotkania z Wartą Poznań. I gospodarze szybko objęli prowadzenie po efektownej akcji. Sebastian Kowalczyk sklepał z Luką Zahoviciem, a ten ładnie odegrał piętą. Polak zagrał wzdłuż pola karnego, gdzie nabiegł Leonardo Koutris, który otworzył wynik.

Gospodarze dominowali, ale poznaniacy zdołali wyrównać po stałym fragmencie gry. Po zamieszaniu po kornerze najlepiej odnalazł się Adam Zrelak, który zdobył bramkę na 1:1.

Po zmianie stron Duma Pomorza pokazała jednak swoje bardzo dobre oblicze. Liderem ekipy był zdecydowanie Kamil Grosicki. W 54. minucie reprezentant Polski posłał wspaniałe prostopadłe podanie do Zahovicia, a ten przywrócił gospodarzom prowadzenie.

Skrzydłowy szybko potwierdził swój dobry moment. Nie minęło 120 sekund, gdy Grosicki mądrze wbiegł w “szesnastkę” i podciął piłkę nad Adrianem Lisem. Nie był to bynajmniej koniec popisów 34-latka. W 63. minucie powinien mieć na koncie drugą asystę, ale uderzenie głową Mariusza Malca trafiło jedynie w boczną siatkę. Warciarze nie dominowali, ale byli o włos od gola kontaktowego. Po wrzucie z autu trafili do bramki, ale napastnik faulował Dante Stipicę, więc arbiter nie mógł uznać trafienia.

Ostatecznie rezultat 3:1 utrzymał się do ostatniego gwizdka. To niezwykle ważne zwycięstwo dla Dumy Pomorza, która na ligowy triumf czekała od trzech miesięcy. Obecnie piłkarze trenera Gustafssona tracą do trzeciego Lecha Poznań zaledwie trzy punkty. Kolejorz swój mecz w tej kolejce rozegra jednak dopiero w niedzielę.