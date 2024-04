PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin mierzyła się z Ruchem Chorzów

Zdecydowanym faworytem byli gospodarze

W drugiej minucie gospodarze objęli prowadzenie

Pogoń Szczecin wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Polski. W poprzedniej kolejce Portowcy ulegli z Lechem Poznań 0:1. Dzisiejszym rywalem szczecinian był Ruch Chorzów, który zajmuje przedostatnią lokatę w Ekstraklasie.

Pierwsza kontra Pogoni doprowadziła do bramki. Linus Wahlqvist próbował z prawej strony boiska dograć do kolegów w pole karne, ale lot piłki przeciął Mateusz Bartolewski i futbolówka trafiła do siatki chorzowian.

Błyskawicznie @PogonSzczecin wychodzi na prowadzenie! ⏰ Do własnej siatki trafił Mateusz Bartolewski 😬



📺 Mecz Pogoni z Ruchem trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/jpt55I0APG — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 12, 2024

