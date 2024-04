PA Images / Kiyoshi Takahase Segundo / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Kluby piłkarskie przeznaczają ogromne sumy na transfery

W większości przypadków za wzmocnienia odpowiadają trenerzy

Liderem pod względem wydatków jest Pep Guardiola

TOP 10 trenerów, którzy wydali kosmiczne sumy na transfery

Kluby piłkarskie corocznie wydają gigantyczne pieniądze na wzmocnienia. W wielu przypadkach o transferach decydują trenerzy, zgłaszający swoje potrzeby włodarzom. Rzecz jasna nie wszyscy szkoleniowcy mogą sobie pozwolić na takie same życzenia. Właśnie dlatego na liście menedżerów z największymi wydatkami widnieją tylko ci, którzy pracują lub pracowali w czołowych drużynach.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach za politykę transferową klubu zdecydowanie bardziej odpowiadają władze. Tak jest m.in. w Realu Madryt, którym rządzi Florentino Perez.

10. Juergen Klopp

Wydatki: 1.13 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 86

Zdobyte trofea: 13

Juergen Klopp jest uznawany za jednego z najlepszych trenerów na świecie. Niemiec szerszej publiczności przedstawił się w Borussii Dortmund, z którą zdobył mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów. W 2015 roku podjął się odważnego wyzwania wyprowadzenia Liverpoolu z kryzysu. Teraz z wielkim przekonaniem można stwierdzić, że wykonał swoje zadanie. Za największy sukces The Reds pod wodzą Kloppa należy uznać zwycięstwo w Champions League w sezonie 2021/2022. Zapewne nie byłoby to możliwe gdyby nie przemyślane transfery.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Juergena Kloppa

Darwin Nunez – 85 mln euro (Liverpool)

Virgil van Dijk – 84.65 mln euro (Liverpool)

Dominik Szoboszlai – 70 mln euro (Liverpool)

Alisson – 62.5 mln euro (Liverpool)

Naby Keita – 60 mln euro (Liverpool)

9. Mauricio Pochettino

Wydatki: 1.15 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 57

Zdobyte trofea: 3

Mauricio Pochettino to szkoleniowiec, który w tym zestawieniu zdobył najmniejszą liczbę trofeów. Wszystkie wyróżnienia zgarnął, będąc trenerem PSG. Jednak kibice piłkarscy najbardziej cenią Argentyńczyka za pracę w Tottenhamie, w którym spędził ponad pięć lat.

Obecnie 52-latek jest menedżerem Chelsea. Niewykluczone jednak, że po zakończeniu sezonu pożegna się z tą funkcją z powodu słabych wyników.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Mauricio Pochettino

Moises Caicedo – 116 mln euro (Chelsea)

Achraf Hakimi – 68 mln euro (PSG)

Romeo Lavia – 62.1 mln euro (Chelsea)

Tanguy Ndombele – 62 mln euro (Tottenham)

Christopher Nkunku – 60 mln euro (Chelsea)

8. Antonio Conte

Wydatki: 1.17 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 93

Zdobyte trofea: 8

Antonio Conte to jeden z najlepszych włoskich szkoleniowców w XXI wieku. Były znakomity piłkarz wielką przygodę z europejską piłką rozpoczął w Juventusie, prowadząc ten klub w latach 2011-2014. Następnie został selekcjonerem reprezentacji Włoch i pracował dla takich klubów jak: Chelsea, Inter i Tottenham. Aktualnie jest bezrobotny.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Antonio Conte

Romelu Lukaku – 74 mln euro (Inter)

Alvaro Morata – 66 mln euro (Chelsea)

Richarlison – 58 mln euro (Tottenham)

Cristian Romero – 50 mln euro (Tottenham)

Achraf Hakimi – 43 mln euro (Inter)

7. Manuel Pellegrini

Wydatki: 1.22 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 100

Zdobyte trofea: 9

Obecność Manuela Pellegriniego na tej liście może niektórych zdziwić. Jednak obecny trener Realu Betis w przeszłości pracował z takimi markami jak m.in. Real Madryt i Manchester City. To podczas jego rządów do szatni Królewskich zawitał Cristiano Ronaldo.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Manuela Pellegriniego

Cristiano Ronaldo – 94 mln euro (Real Madryt)

Kevin De Bruyne – 76 mln euro (Man City)

Kaka – 67 mln euro (Real Madryt)

Raheem Sterling – 63.7 mln euro (Man City)

Sebastien Haller – 50 mln euro (West Ham)

6. Thomas Tuchel

Wydatki: 1.23 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 74

Zdobyte trofea: 13

Thomas Tuchel do końca sezonu będzie pełnił rolę pierwszego szkoleniowca Bayernu Monachium. Później Niemiec rozstanie się z klubem, o czym zdecydowały niezbyt dobre wyniki w Bundeslidze. W przeszłości 50-latek pracował w Paris Saint-Germain, Chelsea, Borussii Dortmund i Mainz. Jego największe wydatki przypadły na okres spędzony w Anglii i Francji.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Thomasa Tuchela

Kylian Mbappe – 180 mln euro (PSG)

Romelu Lukaku – 113 mln euro (Chelsea)

Harry Kane – 95 mln euro (Bayern)

Wesley Fofana – 80.4 mln euro (Chelsea)

Marc Cucurella – 65.3 mln euro (Chelsea)

5. Diego Simeone

Wydatki: 1.23 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 84

Zdobyte trofea: 10

Diego Simeone można kojarzyć z pracy tylko dla jednego klubu. Argentyńczyk od sezonu 2011/2012 odpowiada za rezultaty Atletico Madryt i z wielkim przekonaniem można go uznać za legendę klubu. Natomiast przed erą w Los Colchoneros charakterny szkoleniowiec prowadził kilka innych zespołów, którymi były: Racing Club, Catania, San Lorenzo, River Plate i Estudiantes LP.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Diego Simeone

Joao Felix – 127.2 mln euro (Atletico)

Thomas Lemar – 72 mln euro (Atletico)

Diego Costa – 60 mln euro (Atletico)

Vitolo – 35.6 mln euro (Atletico)

Jackson Martinez – 35 mln euro (Atletico)

4. Massimiliano Allegri

Wydatki: 1.42 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 115

Zdobyte trofea: 14

Massimiliano Allegri znalazł się tuż za podium stworzonego rankingu. Karierę trenerską rozpoczynał, prowadząc drużyny z niższych lig włoskich. Natomiast krokiem, który przyczynił się do uzyskania statusu jednego z najlepszych szkoleniowców w Europie, było objęcie AC Milanu w 2010 roku. Z drużyną Rossonerich pracował cztery sezony, a potem oddał swoje serce Juventusowi. Do tej pory Starą Damę poprowadził w 413 meczach.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Massimiliano Allegriego

Cristiano Ronaldo – 117 mln euro (Juventus)

Gonzalo Higuain – 90 mln euro (Juventus)

Dusan Vlahović – 83.5 mln euro (Juventus)

Bremer – 46.9 mln euro (Juventus)

Federico Chiesa – 44.6 mln euro (Juventus)

3. Carlo Ancelotti

Wydatki: 1.69 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 108

Zdobyte trofea: 26

Kolejne wielkie nazwisko na liście to Carlo Ancelotti, który jest jednym z najbardziej utytułowanych menedżerów w historii futbolu. Największe sukcesy Włoch święcił z Milanem i Realem Madryt, ale oprócz tego zdobywał trofea z Juventusem, Chelsea, PSG i Bayernem. Bardzo możliwe, że jego dorobek poprawi się już niedługo, bo Królewscy są na dobrej drodze, żeby zdobyć mistrzostwo Hiszpanii. Jak w wielu przypadkach, za pucharami stoją udane transfery.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Carlo Ancelottiego

Jude Bellingham – 103 mln euro (Real Madryt)

Gareth Bale – 101 mln euro (Real Madryt)

Aurelien Tchouameni – 80 mln euro (Real Madryt)

James Rodriguez – 75 mln euro (Real Madryt)

Fernando Torres – 58.5 mln euro (Chelsea)

2. Jose Mourinho

Wydatki: 1.86 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 119

Zdobyte trofea: 26

Jose Mourinho ma wielu kibiców, którzy uznają go za najlepszego trenera w historii piłki nożnej. Fani najczęściej przywołują fakt, że Portugalczyk potrafił odnosić sukcesy z klubami, które nie miały zbyt wielkiego budżetu. Tak to miało miejsce w Porto i Interze.

Natomiast paradoks jest taki, że popularny The Special One nie potrafił sięgnąć po upragnioną Ligę Mistrzów z drużynami, dysponującymi gigantycznymi pieniędzmi na transfery. Należy tu wskazać Chelsea i Manchester United.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Jose Mourinho

Paul Pogba – 105 mln euro (Man Utd)

Romelu Lukaku – 84.7 mln euro (Man Utd)

Fred – 59 mln euro (Man Utd)

Nemanja Matić – 44.7 mln euro (Man Utd)

Andrij Szewczenko – 43.88 mln euro (Chelsea)

1. Pep Guardiola

Wydatki: 2.03 miliarda euro

Zakupieni piłkarze: 79

Zdobyte trofea: 37

Pep Guardiola już od kilkunastu lat pracuje na najwyższym poziomie, o czym świadczy liczba zdobytych trofeów. Hiszpan ma ich już 37 i jest pod tym względem drugim trenerem w historii, ustępując tylko Sir Alexowi Fergusonowi (49 tytułów). Nie da się ukryć, że znaczącą rolę w tej kwestii odegrały nieograniczone możliwości transferowe Manchesteru City. W ciągu kilku lat Guardiola zbudował na Etihad Stadium drużynę marzeń, przekraczając w ten sposób granicę dwóch miliardów euro.

Pięć najdroższych transferów do drużyn Pepa Guardioli

Jack Grealish – 117.5 mln euro (Man City)

Josko Gvardiol – 90 mln euro (Man City)

Ruben Dias – 71.6 mln euro (Man City)

Rodri – 70 mln euro (Man City)

Zlatan Ibrahimović – 69.5 mln euro (FC Barcelona)

Wydatki trenerów na transfery – podsumowanie

Trener Liczba tytułów Zakupieni piłkarze Wydatki Wydatki/tytuł Juergen Klopp 13 86 1.13 mld euro 86.9 mln euro Mauricio Pochettino 3 57 1.15 mld euro 383.3 mln euro Antonio Conte 8 93 1.17 mld euro 146.2 mln euro Manuel Pellegrini 9 100 1.22 mld euro 135.6 mln euro Thomas Tuchel 13 74 1.23 mld euro 94.6 mln euro Diego Simeone 10 84 1.23 mld euro 123 mln euro Massimiliano Allegri 14 115 1.42 mld euro 101.4 mln euro Carlo Ancelotti 26 108 1.69 mld euro 65 mln euro Jose Mourinho 26 119 1.86 mld euro 71.5 mln euro Pep Guardiola 37 79 2.03 mld euro 54.9 mln euro Zestawienie stworzono na podstawie danych z serwisu Transfermarkt.

Powyższa tabela pokazuje, że wydawanie wielkich kwot na transfery nie zawsze idzie w parze z sukcesami. Jednak najlepsi trenerzy potrafią odpowiednio dysponować pieniędzmi, co potwierdza stosunek wydatków do trofeów w przypadku Pepa Guardioli, Carlo Ancelottiego i Jose Mourinho. Niezłym bilansem poniżej 100 milionów euro mogą się także pochwalić Juergen Klopp i Thomas Tuchel. Natomiast zdecydowanie najgorzej w tej kwestii wypada Mauricio Pochettino, bo Argentyńczyk za jedno trofeum “zapłacił” ponad 380 milionów euro.