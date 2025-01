Pogoń Szczecin z nowym właścicielem? Jest konkretny zainteresowany

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń znalazła nowego właściciela? Wiadomo, kto jest zainteresowany

Pogoń Szczecin jest w fatalnej sytuacji tuż przed startem rundy wiosennej. Za tydzień rozpoczynają się bowiem ligowe rozgrywki, a Portowcy tracą kolejnych zawodników. Z klubu odszedł właśnie Aleksander Gorgoń, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Wcześniej z kolei pożegnano się chociażby z Benediktem Zechem, a Legia Warszawa wykupiła Wahana Biczachcziana. Poza tym Portowcy właściwie toną w długach i mają spore problemy z płynnością finansową.

Dlatego też od jakiegoś już czasu mówi się o możliwym przejęciu Pogoni Szczecin. Przez długi czas faworytem wydawał się Alex Haditaghi, ale ostatecznie temat przejęcie Portowców przez Kanadyjczyka upadł. Teraz jednak pojawił się nowy gracz, który może zostać nowym właścicielem Pogoni Szczecin. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z “Weszło”, zakupem Pogoni Szczecin zainteresowany jest brazylijski fundusz inwestycyjny – Bichara e Motta Advogados.

Brazylijczycy obsługują prawnie kilka znaczących podmiotów i piłkarzy, w tym Neymara i Viniciusa Juniora. Poza tym brali udział w przejęciu brazylijskiego zespołu Coritiba FC. Dziennikarz zaznacza jednak, że choć wiele kropek łączy się w całość, to stuprocentowej pewności co do akurat tego funduszu mieć nie można.

