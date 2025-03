Pogoń Szczecin ma problemy finansowe. Nowy właściciel wydał kolejne oświadczenie

PressFocus Na zdjęciu: Karol Zaborowski, Nilo Effori i Jarosław Mroczek

Nilo Effori wyjaśnia sytuację finansową Pogoni

Pogoń Szczecin ogłosiła w lutym tego roku zmianę właściciela. Klub przeszedł pod kontrolę spółki United Sports Investments Limited, której reprezentantami są prezes Nilo Effori oraz wiceprezes Karol Zaborowski. W ostatnim czasie pojawiły się jednak opóźnienia w wypłatach dla zawodników.

Nowy właściciel we wtorkowym oświadczeniu poinformował, że skierował oficjalne pismo do Jarosława Mroczka, w którym potwierdził gotowość do natychmiastowej spłaty nie tylko pierwszej zaległej raty, ale także drugiej, jeszcze przed terminem płatności.

“Aby jeszcze bardziej udowodnić nasze zaangażowanie i dobrą wiarę, uwzględniamy również odsetki za część płatności dla pana Mroczka, która została opóźniona o kilka dni. Pomimo tego, pan Mroczek i jego przedstawiciele prawni jeszcze nie odpowiedzieli. Moim zdaniem ta cisza świadczy o tym, że nie jest to tylko kwestia opłacenia udziałów, czy (poprzez tego inwestora) finansowania klubu, ale jest to kwestia tego, że Pan Mroczek nie chce oddać kontroli” – czytamy w oświadczeniu.

“Jednocześnie głęboko niepokojące jest to, że Karol Zaborowski, który nie ma upoważnienia ani autoryzacji od zarządu lub większościowego akcjonariusza, najwyraźniej ujawniał poufne informacje o firmie i negocjował pożyczki, długi i umowy finansowe bez mojej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie ustalenia dotyczące finansowania lub pożyczek powinny być dokonywane na najwyższym poziomie kontroli, aby zapewnić, że warunki nie stanowią ryzyka dla klubu. Ponadto poinformowaliśmy zarząd, że nie musimy pozyskiwać żadnego finansowania poza zobowiązaniami nowego inwestora” – dodał Effori.