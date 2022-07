PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin poinformowała o przedłużeniu kontraktu z Kamilem Grosickim. Na jego mocy reprezentant Polski może zostać w drużynie nawet do 2025 roku.

Pogoń Szczecin przedłużyła kontrakt z Kamilem Grosickim do 2024 roku. Umowa zawiera jednak opcję automatycznego przedłużenia o kolejny sezon

Reprezentant Polski w minionej kampanii był jednym z liderów Portowców

Już w czwartek Pogoń rozegra pierwsze spotkanie w eliminacjach do Ligi Konferencji

Grosicki na dłużej w Pogoni!

Pogoń Szczecin sprawiła swoim fanom sporo radości przed pierwszym meczem eliminacji do Ligi Konferencji. W czwartek Portowcy poinformowali bowiem o przedłużeniu kontraktu z Kamilem Grosickim.

Reprezentant Polski wrócił do klubu, w którym się wychowywał, ubiegłego lata, gdy wygasł jego kontrakt z West Bromwich Albion. Powroty doświadczonych zawodników do PKO BP Ekstraklasy kończą się różnie. Nieraz okazuje się, że piłkarz nie spełnia oczekiwań bądź osiadł na laurach.

Tego nie można powiedzieć o przypadku 34-latka. Skrzydłowy z miejsca został jednym z liderów Pogoni, przyczyniając się w wydatnym stopniu do zajęcia przez drużynę trzeciego miejsca.

Pierwotnie kontrakt Grosika obowiązywał do 30 czerwca 2023 roku. Nowa umowa przedłuża współpracę do 2024 roku, a do tego zawiera opcje automatycznej prolongaty o kolejny sezon.

Pogoń Szczecin w czwartek rozegra swój pierwszy mecz w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. Portowcy podejmą u siebie KR Reykjavik.

W minionym sezonie Grosicki rozegrał 26 meczów w Ekstraklasie. Zanotował w nich dziewięć bramek i sześć asyst.

