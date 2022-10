PressFocus Na zdjęciu: Dąbrowski i Sappinen

Pogoń Szczecin zaledwie zremisowała u siebie z Piastem Gliwice (1:1) w ramach 13 kolejko PKO BP Ekstraklasy. Bramki strzelali Sappinen i Jean Carlos.

Pogoń Szczecin podzieliła się punktami z Piastem Gliwice (1:1)

Bramki zdobyli Sappinen i Jean Carlos

Dla Portowców to drugi ligowy mecz z rzędu bez zwycięstwa

Piast zaskoczyła Pogoń, gospodarze wywalczyli tylko remis

Piłkarze Pogoni Szczecin chcieli w sobotę zatrzeć wspomnienie o fatalnym meczu ze Stalą Mielec (2:4). Gospodarze nieźle zaczęli spotkanie z Piastem Gliwice, ale po upływie kwadransa to goście sprawili wielką niespodziankę. Wyszli ze źle zorganizowanego pressingu i przeprowadzili akcję prawym skrzydłem. Stamtąd zostało posłane dośrodkowanie, które usiłował przeciąć Damian Dąbrowski. Zrobił to tak niefortunnie, że piłka trafiła pod nogi Rauno Sappinena, a ten otworzył wynik.

Trzeba przyznać, że utracony gol otrzeźwił gospodarzy. Przed przerwą mieli kilka dogodnych okazji do zremisowania. Kamil Grosicki trafił jednak wprost w bramkarza, za to piękne uderzenie z dystansu Dąbrowskiego odbiło się od poprzeczki. W czasie doliczonym do pierwszej połowy doszło jeszcze do kontrowersji. Po dośrodkowaniu piłkę we własnym polu karnym ręką dotknął Jakub Czerwiński. Arbiter nie zdecydował się jednak podyktować “jedenastki”.

Po zmianie stron napór Pogoni jeszcze się wzmógł. Portowcy zdołali wyrównać w 59 minucie. Po wyrzucie z autu rozegrali szybką akcję bez przyjęcia. Ostatecznie futbolówka trafiła do Jean Carlosa, który nie dał szans Frantiskowi Plachowi.

Ostatni kwadrans to stały napór gospodarzy. Koronkowe akcje rzadko kończyły się jednak groźnymi strzałami, przez co rezultat remisowy nie uległ zmianie. Tym samym Pogoń nie wykorzystała potknięcia Legii i nie zrównała się z nią punktami.