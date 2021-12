Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Stal Mielec nie zwalnia tempa i w piątek odniósł siódme zwycięstwo w Ekstraklasie. Tym razem gospodarze pokonali Termalicę-Nieciecza (1:0) w ramach 18. kolejki. Bohaterem Biało-niebieskich został Rafał Strączek, który obronił dwa rzuty karne. W drugim piątkowym spotkaniu Raków rywalizował z Piastem Gliwice. Medaliki przez większość czasu miały spore problemy ze skutecznością, ale w samej końcówce gol Wdowiaka zapewnił tak ważny komplet punktów.

Stal Mielec coraz bliżej czołówki, wielkie szczęście Rakowa

Początek spotkania w Mielcu należał do piłkarzy Stali. Gospodarze lepiej czuli się przy piłce, co chwilę konstruując groźną akcję. Tymczasem Termalica-Nieciecza ograniczył się do zadań defensywnych. W 21. minucie Fabian Piasecki idealnie wyszedł do zagrania Hinokio. Obrona Słoni zaspała i 26-latek znalazł się sam na sam z bramkarzem. Tomasz Loska próbował ratować całą sytuację, ale wyszedł z pola karnego, więc przy strzale Piaseckiego nie mógł interweniować rękoma.

Mecz zmienił się jednak o 180 stopni, kiedy Getinger obejrzał czerwoną kartkę za celowe zagranie ręką w polu karnym. Sędzia wskazał na wapno, ale rzut karny obronił wówczas Rafał Strączek.

Coś niebywałego ❗🤯



Rafał Strączek po raz drugi obronił rzut karny w meczu przeciwko @BB_Termalica🥅❌ Transmisja spotkania @FksStalMielec z Termalicą trwa w CANAL+ SPORT i @nSport_plus📺



Dzieje się! 🔥#STMBBT pic.twitter.com/ixQcKjdXEN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 10, 2021

Golkiper był pewnym punktem Biało-niebieskich. Po przerwie znów okazał się lepszy podczas jedenastki, natomiast w końcówce nie raz uchronił jeszcze swój zespół przed utratą cennych punktów.

Tymczasem Raków ma czego żałować. Medaliki nie wpakowały piłki do siatki Piasta, choć okazji do tego było sporo. Podopieczni Marka Papszuna w całym meczu oddali tylko dwa celne strzały, przez co sami do siebie mogą mieć pretensje. Ten pojedynek był do wygrania. Zespół z Gliwic szukał swoich szans jedynie w kontrach czy stałych fragmentach gry.

Kiedy wydawało się, że arbiter zakończy zaraz te zawody, Raków Częstochowa zażegnał strzelecką niemoc kilkadziesiąt sekund przed końcem. W doliczonym czasie bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Wdowiak, na co Piast nie miał już czasu odpowiedzieć.

Stal Mielec – Termalica-Nieciecza 1:0 (1:0)

Piasecki (21′)

Raków – Piast 1:0 (0:0)

Wdowiak (94′)

