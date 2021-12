Piłkarze Legii w szoku. Rozwiązanie kontraktów jedną z opcji

PressFocus Na zdjęciu: Mahir Emreli podczas meczu z Wisłą Płock

Legia Warszawa po porażce z Wisłą Płock wylądowała na ostatnim miejscu w tabeli, a wszystko wskazuje na to, że to nie koniec problemów. Jest to oczywiście związane ze skandalicznym zachowaniem kibiców stołecznego klubu, którzy w niedzielę wdarli się do autokaru zawodników i mieli kilku z nich pobić.

Legia Warszawa ma nie tylko kłopoty na boisku, ale również poza nim

W niedzielę kibice mistrzów Polski mieli wedrzeć się do klubowego autokaru, w wyniku czego poważnie ucierpieć miało kilku piłkarzy

Według Sebastiana Staszewskiego jednym z tematów wśród zawodników Legii jest możliwość rozwiązania kontraktów

Poważne problemy Legii Warszawa

Jak informował Sebastian Staszewski z portalu interia.pl do zdarzenia miało dojść po powrocie zawodników z Płock do bazy treningowej Legia Training Center. W jego wyniku pobitych miało zostać co najmniej dwóch piłkarzy zespołu, w tym Luquinhas i Mahir Emreli. Na tym jednak cała sprawa się nie zakończyła i może mieć dla klubu duże konsekwencje.

Najbliższe ligowe spotkanie Legia ma rozegrać już w najbliższą środę. Tymczasem według Sebastiana Staszewskiego podjęta została decyzja o odwołaniu poniedziałkowego treningu drużyny. Zawodnicy stołecznego klubu są wstrząśnięci wydarzeniami z niedzieli i obecnie poważnie zastanawiają się nad rozwiązaniem kontraktów z klubem. Sam klub na razie nie wydał żadnego komunikatu w tej sprawie.

🆕Rozmawiałem z kilkoma kolejnymi piłkarzami @LegiaWarszawa. Są wstrząśnięci atakiem kiboli. Tematem numer 1 w zespole jest obecnie kwestia ewentualnego rozwiązywania kontraktów. Klub natomiast odwołał dziś trening i analizuje co z tym gorącym kartoflem zrobić. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) December 13, 2021

Legia w obecnym sezonie spisuje się fatalnie. Po 16 rozegranych spotkaniach, z zaledwie 12 punktami na koncie, zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Drużyna prowadzona najpierw przez Czesława Michniewicza, a następnie przez Marka Gołębiewskiego przegrała aż 12 spotkań. Kolejne czeka ją w najbliższą środę (15 grudnia). O godzinie 20:30 ma zmierzyć się u siebie z Zagłębiem Lubin.

Zobacz także: Gołębiewski składa broń. Legia wytypowała następcę

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin