Rozgrywki PKO Ekstraklasy i Fortuna 1 Ligi zyskują na wartości. Kampania 2022/2023 zapowiada się niezwykle ciekawie. W najwyższej klasie rozgrywkowej zawita w końcu Widzew Łódź. Tymczasem na drugim poziomie rozgrywkowym rywalizować będą takie marki jak między innymi: Wisła Kraków, GieKSa Katowice, GKS Tychy, Zagłębie Sosnowiec, czy Łódzki Klub Sportowy. Co łączy te kluby? To, że każdy z wymienionych ma już lub będzie miał wkrótce piękną piłkarską arenę. Tymczasem to nie koniec. Nowe areny w Polsce powstają jak grzyby po deszczu, a kilka z nich naprawdę robi wrażenie.

Na przełomie 2022 i 2024 roku w Polsce pojawią się nowe stadiony piłkarskie

Piękne areny powstają między innymi w: Szczecinie, Płocku, Sosnowcu, czy w Katowicach

Prezentujemy najciekawsze inwestycje piłkarskie, które niebawem powinny robić pozytywne wrażenie na kibicach

Gdzie powstaną nowe stadiony w Polsce?

Rozgrywki PKO Ekstraklasy i Fortuna 1 Ligi w sezonie 2022/2023 wystartują w weekend 15-16 lipca. Do tego czasu możliwe, że jeden z nowych obiektów zostanie w pełni otwarty. Pozostałe inwestycje planowane są na ostatni kwartał tego roku, połowe 2023 i połowę 2024 roku.

Stadion Pogoni Szczecin im. Floriana Krygiera

Pogoń Szczecin prawdopodobnie będzie pierwszym z klubów z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w Polsce, który będzie mógł się pochwalić nowym stadionem spośród wszystkich realizowanych aktualnie inwestycji. Warte uwagi jest to, że Portowcy nie tylko zyskają nową główną arenę, ale także będą wyróżniać się jednym z najlepszych kompleksów treningowych w kraju.

– Mówiąc o inwestycji w Szczecinie należy pamiętać, że to budowa stadionu oraz całego kompleksu treningowego, obejmującego m.in. stadion młodzieżowy, budynek Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży oraz dodatkowo pięć boisk, z czego jedne z nawierzchnią sztuczną, będące pod halą pneumatyczną – powiedział Goal.pl rzecznik prasowym Pogoni Szczecin – Krzysztof Ufland.

Dzisiaj trudno szacować, kiedy dokładnie oddany do użytku zostanie nowy obiekt Portowców. Prognozy mówią o końcu czerwca tego roku. Stadion ma pomieścić ponad 20 tysięcy widzów. Jasne jest natomiast to, że otwarciu stadionu będzie towarzyszyć specjalna impreza.

– W kwestii meczu otwarcia i wydarzeń towarzyszących oczywiście prowadzimy rozmowy w klubie na ten temat. Jesteśmy natomiast uzależnieni od terminu otwarcia. Dziś trudno jest szacować/planować dokładne wydarzenie, gdy nie jest pewny jego potencjalny termin – mówił rzecznik prasowy Pogoni.

W kontekście nowej areny klubu ze Szczecina trzeba wiedzieć, że konkurs na budowę został rozstrzygnięty w 2013 roku. Pierwsza łopata zaczynająca przebudowę obiektu im. Floriana Krygiera została z kolei wbita w 2019 roku. Ciekawostką jest fakt, że stadion Pogoni będzie mógł pomieścić o 2,5 tysiąca widzów więcej, niż to miało miejsce na archaicznym stadionie. W mediach pojawiały się informacje, że koszta całej inwestycji miał wynieść ponad 360 milionów złotych.

Stadion Wisły Płock im. Kazimierza Górskiego

Wisła Płock jest kolejnym przedstawicielem PKO Ekstraklasy, który jeszcze w 2022 roku może pochwalić się nowym stadionem. Koniec przebudowy obiektu im. Kazimierza Górskiego zaplanowany jest na ostatni kwartał 2022 roku.

Niewykluczone, że już w listopadzie kibice Nafciarzy będą mogli wypełniać trybuny stadiony, który ma pomieścić 15 tysięcy widzów. Koszt budowy szacowany jest na ponad 166 milionów złotych.

Stadion Wisły Płock ma się wyróżniać na tle innych sportowych aren w Polsce fasadami. Te mają być poziome, pionowe i pochyłe. Na wizualizacjach robi to duże wrażenie.

Stadion Radomiaka

Budowa nowego obiektu dla piłkarzy Radomiaka trwa już od wielu lat, co przez wielu jest niezwykle krytykowane. Władze miasta narażają się natomiast na różnego rodzaju drwiny i śmiechy. Według planów związanych inwestycją koniec budowy ma mieć miejsce pod koniec grudnia tego 2022 roku. Chociaż trudno sobie wyobrazić, aby piłkarze Zielonych szybko mogli rozgrywać spotkania na tym stadionie. Mając na uwadze to, że obiekt będzie musiał oczekiwać na zgodę na użytkowanie inwestycji.

Na dzisiaj wiadomo, że budowa nowego stadionu Radomiaka ma być podzielona na dwa etapy. Najpierw mają powstać trybuny wzdłuż boiska, a następnie te za bramkami. Jednocześnie na początku stadion ma móc pomieścić 8,5 tysiąca widzów. Pojemność całego obiektu ma wynieść 15 tysięcy widzów. Niemniej na dzisiaj nieznany jest konkretny termin oddania całej inwestycji do użytku, co może niepokoić fanów Zielonych.

Stadion Sandecji Nowy Sącz

Prace na stadionie w Nowym Sączu idą pełną parą. Kto śledził spotkania Sączersów na zapleczu PKO Ekstraklasy, mógł zobaczyć, że w miejscach, gdzie mają powstać trybuny wzdłuż boiska, zostały już postawione fundamenty. Obiekt ma pomieść ponad osiem tysięcy widzów. Termin oddania inwestycji do użytku to czerwiec 2023 roku.

– Stadion będzie mógł pomieścić 8111 widzów. Będzie to zamknięta bryła z pełnym zadaszeniem i oświetleniem na koronie stadionu. Budowa zgodnie z planem ma zostać ukończona w czerwcu 2023 roku Szacowany koszt budowy stadionu do 75 milionów złotych – przekazał Goal.pl rzecznik prasowy Sandecji Nowy Sącz – Sebastian Stanek.

Wizualizacja stadionu Sandecji Nowy Sącz (fot. Sandecja Nowy Sącz)

W kontekście stadionu ekipy z Nowego Sącza trzeba wiedzieć, że pierwotny plan zakładał wybudowanie obiektu na nieco ponad cztery tysiące widzów. Z takiego rozwiązania nie byli jednak zadowoleni kibice Sandecji, a także Prezydent Nowego Sącza. Ostatecznie lokalna społeczność latem przyszłego roku będzie mogła cieszyć się z kameralnego obiektu. Powinien być optymalny dla blisko 84-tysięcznego miasta.

Budowa stadionu Sandecji Nowy Sącz (fot. Sandecja Nowy Sącz)

Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu

Jedną z ciekawiej zapowiadających się inwestycji sportowej w naszym kraju jest budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Obok stadionu dla piłkarzy Zagłębia Sosnowiec występujących w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi powstanie również hala widowiskowa mogąca pomieścić trzy tysiące widzów oraz kryte lodowisko o pojemności 2,5 tysiąca miejsca. Stadion piłkarski ma natomiast przyjąć ponad 11 tysięcy widzów. Termin oddania inwestycji do użytku zaplanowany jest na koniec 2022 roku. Jej łączny koszt może wynieść 300 milionów złotych.

Stadion Miejski w Katowicach

GKS Katowice od wielu lat zabiegał o to, aby mógł rozgrywać w niedalekiej przyszłości swoje spotkania na nowoczesnym stadionie. Budowa nowego obiektu dla Trójkolorowych, który ma pomieścić blisko 15 tysięcy widzów zaczęła się pod koniec 2021 roku. Oprócz tego władze miasta podjęły decyzję o wybudowaniu nowej hali, na które swoje spotkania będą mogli rozgrywać między innymi siatkarze katowickiej GieKSy.

Umowa na stadion miejski w #Katowice już podpisana!

✅Kolejny krok to wbicie symbolicznej łopaty na placu budowy, które nastąpi w październiku. pic.twitter.com/gGIIxHvGLg — Katowice PressOffice (@BiuroPrasoweKce) September 8, 2021

Cała inwestycja ma pochłonąć ponad 205 milionów złotych. Nowy stadion GieKSy powstaje u zbiegu ulic Bocheńskiego i Dobrego Urobku. Plan oddania inwestycji do użytku zakłada połowę 2024 roku.

Trybuny stadionu w Katowicach mają mieć jeden poziom, a krzesełka mają być w kolorach barw klubowych, czyli żółto-czarno-zielone. Inwestycja będzie wyróżniała się tym, że za jedną z bramek ma znajdować się elegancki prostopadłościan, w którym będzie mieściła się hala. Jedna z jej aluminiowych ścian będzie z kolei w kolorze złocistym, który ma zapewnić niezwykły efekt całej inwestycji.

Symboliczna uroczystość „wbicia łopaty” na terenie, gdzie powstanie Stadion Miejski #Katowice pic.twitter.com/n5aR8iHeP4 — Marcin Krupa (@KrupaMarcinpl) October 14, 2021

Stadion Miejski w Opolu

Odra Opola to jedna z największych niespodzianek rundy zasadniczej w Fortuna 1 Lidze w sezonie 2021/2022. Niebiesko-czerwoni dzięki niezłej grze na finiszu, gdy w czterech ostatnich spotkaniach zanotowali trzy zwycięstwa, znaleźli się w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Tymczasem przyszłość przed klubem rysuje się w niezłych barwach, bo wiadomo już, że Odra niebawem będzie mogła pochwalić się nowym stadionem.

Wiemy już, jak będzie wyglądał nowy stadion piłkarski w Opolu! ⚽⚽⚽ Rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie jego koncepcji. Spośród 11 propozycji wygrała ta autorstwa pracowni 90 Architekci z Warszawy. #stadion #piłkanożna @OPOLEPrezydent pic.twitter.com/Mwn15oBc9p — Miasto Opole (@miasto_opole) August 14, 2018

Nowy obiekt opolan może zostać oddany do użytku pod koniec 2024 roku. Suma inwestycji ma wynieść 208 milionów złotych. A trybuny na obiekcie mają pomieścić ponad 11 tysięcy widzów. Stadion nie powstanie w miejscu dotychczasowego obiektu. Ten ma zostać zburzony, a w jego miejsce władze miasta chcą postawić park wodny.

Stadion Polonii Bytom

Polonia Bytom aktualnie występuje w III Lidze, rywalizując między innymi z takimi drużynami jak: Ślęza Wrocław, LKS-em Goczałkowice-Zdrój, czy Zagłębie II Lubin. Myślami władze klubu są jednak już przy tym, co będzie za kilka lat. Nie tak dawno w Bytomiu do użytku oddane zostało nowoczesne lodowisko dla hokeistów Niebiesko-czerwonych. Niebawem natomiast swój nowy dom mają mieć piłkarze.

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… nowe boisko. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt powstanie przy ul. Piłkarskiej i będzie do dyspozycji dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorskiej Polonii Bytom. Wczoraj radni podjęli uchwałę o zabezpieczeniu 18 mln zł na tę inwestycję. pic.twitter.com/lgJlGBNNho — Mariusz Wołosz (@mariuszwolosz) December 22, 2020

Spółka Bytomski Sport odpowiada za realizację inwestycji, która powstaje w okolicy starego obiektu Polonii. Powstanie nie tylko stadion, ale również zapleczem treningowym. Główny obiekt ma pomieścić ponad dwa tysiące widzów i na samym początku ma spełniać wymogi licencyjne na potrzeby gry w II Lidze. Inwestycja ma być jednak skonstruowana tak, że w razie potrzeby będzie można dostosować stadion do ewentualnej gry w wyższej klasie rozgrywkowej. Wiązałoby się to między innymi z powiększeniem pojemności stadionu do trzech tysięcy miejsc i poprawieniem zaplecza dla telewizji, które miałby ewentualnie przeprowadzać transmisję z wydarzeń sportowych.

Budowa ma skończyć się w połowie 2023 roku, a koszt budowy inwestycji szacowany jest na ponad 30 milionów złotych.

