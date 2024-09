Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vukovic

Piast Gliwice wykupił napastnika z ligi cypryjskiej

Piast Gliwice w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Jak do tej pory po siedmiu rozegranych meczach zespół trenera Aleksandara Vukovicia ma na swoim koncie 14 punktów i zajmuje wysokie, trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To duże osiągnięcie, szczególnie patrząc na to, że jak do tej pory drużyna z Górnego Śląska raczej się osłabiała, aniżeli wzmacniała, czego przykładem może być odejście Ariela Mosóra do Rakowa Częstochowa.

Teraz ma się to jednak zmienić i nowy dyrektor sportowy Łukasz Piworowicz działa na rynku transferowym z dość ciekawym i już od jakiegoś czasu wyczekiwanym ruchem. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Piast aktywował już klauzulę wykupu w wysokości 180 tysięcy euro za Andreasa Katsantonisa z Karmiotissa, zespołu ligi cypryjskiej.

Jest to 24-letni napastnik, który na swoim koncie ma jeden mecz w reprezentacji Cypru. W poprzednim sezonie Andreas Katsantonis rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył 19 goli i zanotował pięć asyst. W tym jest jeszcze bez trafienia. W przeszłości reprezentował barwy m.in. Omonii Nikozja oraz APOEL-u Nikozja.

