Raków walczy o transfer napastnika. Ponad 1,2 miliona euro na stole

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lasse Nordas

Raków chce napastnika z ligi norweskiej

Raków Częstochowa tego lata dość solidnie się osłabił. Chodzi tu głównie o ofensywne pozycje, które – co pokazują pierwsze kolejki nowego sezonu PKO Ekstraklasy – cierpią na brak wystarczającej jakości lub są pod formą. Z pewnością odejście Ante Cranaca, który za około 11 milionów euro trafił do Norwich City było dla klubu spod Jasnej Góry genialnym posunięciem pod względem finansowym, ale wydaje się, że sportowo nie ma wystarczającego zastępstwa dla Chorwata.

Dlatego też Medaliki nadal chcą pozyskać kogoś do ataku i na ostatnie dni okienka transferowego przygotowują ofensywę jeśli chodzi o wzmocnienia. Kilka dni temu media pisały o zainteresowaniu Tomaszem Pieńko z Zagłębia Lubin, który mógłby trafić do Rakowa i grać jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy, a teraz serwis “itromso.no” informuje, że klub spod Jasnej Góry złożył ofertę w wysokości 1,28 miliona euro za Lasse Nordasa. Co ciekawe nie jest to pierwsza propozycja częstochowian, którzy już kilka tygodni temu proponowali 1,1 miliona euro, ale wówczas ta oferta została odrzucona.

Nordas to 22-letni środkowy napastnik, który obecnie związany jest Tromso. Norweg ma na swoim koncie m.in. występy w młodzieżowej reprezentacji swojego kraju do lat 21, gdzie w siedmiu meczach zdobył dwa gole. W przeszłości Nordas grał także dla dobrze znanego w Polsce Bodo/Glimt. W tym sezonie w 26 rozegranych meczach zdobył 11 goli i zanotował trzy asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 1,2 miliona euro.

Czytaj więcej: Prezes Rakowa odpowiada Feio. Zabrał głos ws. “afery dronowej”