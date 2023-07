Według mnie stać nas na to, by w najgorszym wypadku znajdować się na dziesiątej pozycji. Nasz realny potencjał to środek tabeli, nie jej dolne rejony - powiedział Petr Schwarz w wywiadzie dla "TVP Sport".

IMAGO / Marcin Karczewski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Petr Schwarz, Śląsk Wrocław

Petr Schwarz wskazał cel Śląska Wrocław na nadchodzący sezon

Piłkarz mówi, że klub stać na walkę o środek tabeli

Pierwszy egzamin już dzisiaj w meczu z Koroną Kielce

“Stać nas na to”

Za Śląskiem Wrocław bardzo trudny sezon. Podopieczni Jacka Magiery do ostatniej kolejki walczyli o pozostanie w lidze. Finalnie się to udało kosztem Wisły Płock, choć emocji było bardzo dużo. Teraz nowy sezon ma być lepszy i spokojniejszy. Zapowiada to m.in. Petr Schwarz, jeden z czołowych pomocników zespołu.

– W zespole było trochę zmian i być może potrzeba będzie czasu, ale nie chciałbym w swoim trzecim sezonie w klubie po raz trzeci martwić się o pozostanie w lidze. Według mnie stać nas na to, by w najgorszym wypadku znajdować się na dziesiątej pozycji. Nasz realny potencjał to środek tabeli, nie jej dolne rejony – powiedział w wywiadzie dla “TVP Sport”.

– Wszystko zależy od nas, zawodników. Wiadomo, że na koniec decyduje o tym klub, ale jeżeli wyniki są dobre, nikt nie zwalnia trenerów. Musimy zadbać o to, by wszystko funkcjonowało na zadowalającym poziomie. Wtedy unikniemy nerwowych ruchów i lepsza będzie też atmosfera wokół drużyny – dodał Czech.

