Fani Puszczy Niepołomice, którzy przyjechali na stadion w Łodzi posprzątali swój sektor, przywracając go jednocześnie do takiego stanu, jaki zastali.

IMAGO / RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Tomasz Tułacz, Puszcza Niepołomice

Do bardzo miłego incydentu doszło tuż po meczu Widzewa Łódź z Puszczą Niepołomice

Kibice gości, którzy zajmowali sektor na stadionie w Łodzi posprzątali swoje śmieci

W sieci od razu pojawiło się bardzo dużo pozytywnych komentarzy

Brawo!

Puszcza Niepołomice jako beniaminek PKO Ekstraklasy zaskakuje nas coraz bardziej. Tym razem nie chodzi jednak o sportowy aspekt funkcjonowania tego klubu. Niemniej należy zaznaczyć, że na boisku w pierwszym, historycznym meczu niepołomiczanie również byli blisko sprawienia niespodzianki.

@RTS_Widzew_Lodz Gratulujemy wygranej i dziękujemy za nasz pierwszy mecz w @_Ekstraklasa_ w atmosferze piłkarskiego święta. Pozostawiamy po sobie sektor w pięknym stanie, tak jak go dla nas przygotowaliście – powodzenia i do zobaczenia u nas, w Niepołomicach @PuszczaMKS pic.twitter.com/wNvf4RfNKY — Stowarzyszenie Puszcza23 (@puszcza23) July 23, 2023

Tym razem głośniej niż o występie “Żubrów” mówi się o zachowaniu ich kibiców. A mianowicie fani, którzy przyjechali na stadion w Łodzi posprzątali swój sektor, przywracając go jednocześnie do takiego stanu, jaki zastali. To zachowanie godne pochwały, bowiem w przeszłości sektor gości na stadionie Widzewa był doszczętnie zdewastowany przez innych tzw. kibiców.

