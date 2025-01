PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Oficjalnie: Patryk Dziczek na dłużej w Piaście Gliwice

Piast Gliwice nie ma za sobą udanej pierwszej części obecnego sezonu. Podopieczni Aleksandara Vukovicia zakończyli jesienne zmagania na 11. pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy. Drużyna po 18. kolejkach zdołała zgromadzić na swoim koncie 22 punkty. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie cztery oczka.

W poniedziałkowe popołudnie Piast Gliwice przekazał swoim kibicom bardzo dobrą wiadomość. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował o przedłużeniu kontraktu z Patrykiem Dziczkiem. Wychowanek podpisał z zespołem nową umowę, która będzie obowiązywała do końca czerwca 2026 roku.

– Jestem wychowankiem tego klubu. Gdy miałem tę dłuższą przerwę od gry to Piast wyciągnął do mnie rękę. Ja też miałem to z tyłu głowy przedłużając umowę i miało to wpływ na to, że zostaję na dłużej w Gliwicach. Chciałbym odwdzięczyć się klubowi za danie mi tej “drugiej szansy” – powiedział Patryk Dziczek na łamach strony klubowej.

– Mam nadzieję, że w najbliższym czasie drużyna będzie wyglądała o wiele lepiej. Wiemy, że stać nas na lepsze wyniki. Chcemy wykonać dobrą pracę na obozie i wrócić na właściwie tory. Nie będzie to łatwe, bo każda drużyna chce wygrywać. My musimy pokazać, że chcemy być lepsi, iść do przodu i sprawić, żeby Piast nie był w środku tabeli, ale w tej górnej części. Stać nas na to, żebyśmy walczyli o te wyższe cele – dodał.

Patryk Dziczek łącznie w barwach Piasta Gliwice rozegrał 143 spotkania. W tym czasie dwukrotny reprezentant Polski zdołał zgromadzić na swoim koncie 18 trafień, a także cztery asysty.