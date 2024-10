Piast Gliwice stracił pomocnika do końca roku

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Patryk Dziczek wypadł do końca roku

Piast Gliwice zremisował z Lechią Gdańsk (3:3) w piątkowym meczu 13. kolejki PKO Ekstraklasy. W tym spotkaniu nie mógł zagrać Patryk Dziczek, który od dłuższego czasu odczuwał ból w stawie skokowym. W związku z tym konieczny był zabieg, któremu poddano defensywnego pomocnika.

Skarb Ekstraklasy: Piast Gliwice

We wtorek klub przekazał informację, że Dziczek został poddany operacji stawu skokowego. Trener Aleksander Vuković nie będzie mógł skorzystać z 2-krotnego reprezentanta Polski do końca tego roku. “Pomocnik Piasta Gliwice od dłuższego czasu odczuwał dyskomfort w stawie skokowym, dlatego też zdecydowano się na zabieg, a dokładnie artroskopię lewej kostki” – czytamy w komunikacie gliwickiego klubu.

Dodano, że celem operacji było zapewnienie kluczowemu zawodnikowi pełnej gotowości do treningów podczas zimowego obozu przygotowawczego przed rundą wiosenną.

Dziczek jest wychowankiem Piasta. W 2019 roku przeszedł do Lazio Rzym za nieco ponad 2 miliony euro. We Włoszech występował także w barwach Salernitany. Do Gliwic powrócił w 2022 roku i w bieżącym sezonie rozegrał 10 meczów.