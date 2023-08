fot. Imago / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Aleksander Paluszek i Aleks Petkov

Śląsk Wrocław w środę będzie odrabiać zaległości w PKO Ekstraklasie, mierząc się z Pogonią Szczecin

Przed konfrontacją z Portowcami na temat rywalizacji głos zabrał Aleks Petkov

Bułgar tego lata wzmocnił wrocławską ekipę

“Jesteśmy gotowi”

Śląsk Wrocław plasuje się na aktualnie na ósmym miejscu w tabeli, legitymując się bilansem siedmiu punktów na koncie. W tej kampanii Wojskowi wygrali dwa spotkania i tyle samo przegrali i raz zremisowali.

– Dla nas najlepszy jest taki układ, kiedy nie mamy długiej przerwy pomiędzy kolejnymi meczami. Oczywiście pod kątem fizycznym nie jest to najłatwiejsze, ale po to cały czas trenujemy i przygotowujemy się do rozgrywek, żeby być w dobrej formie. Jesteśmy na to gotowi. Liczymy, że podtrzymamy naszą dobrą dyspozycję z ostatnich dni i w środę oraz niedzielę kibice będą się mogli cieszyć naszą grą – mówił Aleks Petkov cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Wrocławia.

– Wiemy, że Pogoń ma zbudowany silny skład. To na pewno będzie wymagające spotkanie dla naszej drużyny. Nie sądzę jednak, aby w całej PKO BP Ekstraklasie byli łatwi rywale. Trzeba wejść na najwyższy poziom i bardzo zależy nam na tym, aby to zrobić. Chcemy kolejnych trzech punktów i dobra gra może nam je dać – przekonywał piłkarz.

