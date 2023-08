fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2023 06:04 .

Pogoń – Śląsk, typy i przewidywania

Śląsk Wrocław zdobył przynajmniej jedną bramkę w dziewięciu ostatnich meczach w Ekstraklasie

Śląsk Wrocław najwięcej goli w tym sezonie strzelił w przedziale czasu 76-90

Pogoń Szczecin w obecnym sezonie traci średnio jednego gola na mecz

Śląsk Wrocław w obecnym sezonie traci średnio 1,4 bramki na mecz

Po szybkim odpadnięciu z eliminacji Ligi Konferencji Pogoń Szczecin może w pełni skupić się na ligowych zmaganiach. W środę w ramach zaległego spotkania 3. kolejki Ekstraklasy Portowcy podejmą przed własną publicznością ekipę Śląska Wrocław. Podopieczni Jacka Magiery mają za sobą dobre tygodnie, bowiem notują serię dwóch kolejnych zwycięstw. Pogoń ma z kolei ochotę się przełamać, bowiem od dwóch ligowych kolejek nie może zdobyć choćby punktu.

W Szczecinie faworytem będą gospodarze. Choć ostatnie wyniki Pogoni nie satysfakcjonują jej kibiców, ciężko narzekać na postawę Efthymiosa Koulourisa, który regularnie trafia do siatki. Spodziewamy się, że w środę poprawi swój bilans. Nasz typ – Koulouris strzeli gola.

STS 2.50 Koulouris zdobędzie gola Zagraj!

Pogoń – Śląsk, sytuacja kadrowa

Pogoń Szczecin nie będzie mogła w środę skorzystać z kontuzjowanych Dante Stipicy i Benedikta Zecha. W ekipie Śląska Wrocław powinien natomiast znaleźć się Erik Exposito. Pomimo doniesień łączących go z transferem do Rakowa Częstochowa, klub przekonuje, że Hiszpan nigdzie nie odejdzie i zagra w kolejnym spotkaniu.

Pogoń – Śląsk, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Pogoń Szczecin niespodziewanie przegrała przed własną publicznością z ŁKS-em Łódź 0-1 po bramce w końcówce doliczonego czasu gry. Wcześniej Portowcy zaliczyli przegrany dwumecz z Gentem w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy. Między tymi spotkaniami zostali także pokonani przez Radomiak Radom (0-2).

Śląsk Wrocław jest natomiast na fali wznoszącej. Ma za sobą prestiżowe wyjazdowe zwycięstwo nad Widzewem Łódź (2-0), a także wygraną z Lechem Poznań (3-1). Ekipa Jacka Magiery pnie się w ligowej tabeli, gdzie jest już na ósmym miejscu. Pogoń z sześcioma punktami znajduje się natomiast tuż nad strefą spadkową.

Pogoń – Śląsk, historia

Śląsk jest dla Pogoni bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Choć wrocławianie w minionym sezonie walczyli o utrzymanie, w Ekstraklasie dwukrotnie ograli Portowców. Przed własną publicznością wygrali 2-1, zaś w Szczecinie Pogoń przegrała 0-2. Po raz ostatni Portowcy zwyciężyli natomiast w 2021 roku.

Pogoń – Śląsk, kursy bukmacherskie

Za faworyta tego spotkania uznawana jest Pogoń Szczecin. Kurs na zwycięstwo gości wynosi najczęściej 2.10. W przypadku ewentualnej wygranej Śląska Wrocław jest to natomiast nawet aż 3.65. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Pogoń – Śląsk, przewidywane składy

Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy Jen Gustafsson Jacek Magiera Rezerwowi 4 Leo Borges

7 Rafal Kurzawa

17 Mariusz Fornalczyk

41 Pawel Stolarski

61 Kacper Smolinski

71 Olaf Korczakowski

72 Yadegar Rostami

73 Adrian Przyborek

93 Axel Holewinski Aleksander Paluszek 2

Szymon Lewkot 6

Peter Pokorny 16

Karol Borys 18

Patryk Szwedzik 21

Mateusz Zukowski 22

Burak Ince 26

Yegor Matsenko 33

Kacper Trelowski 35 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy Jen Gustafsson Jacek Magiera Rezerwowi 4 Leo Borges

7 Rafal Kurzawa

17 Mariusz Fornalczyk

41 Pawel Stolarski

61 Kacper Smolinski

71 Olaf Korczakowski

72 Yadegar Rostami

73 Adrian Przyborek

93 Axel Holewinski Aleksander Paluszek 2

Szymon Lewkot 6

Peter Pokorny 16

Karol Borys 18

Patryk Szwedzik 21

Mateusz Zukowski 22

Burak Ince 26

Yegor Matsenko 33

Kacper Trelowski 35

Pogoń - Śląsk, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Pogoni 0% Remis 0% Wygrana Śląska 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Pogoni

Remis

Wygrana Śląska

Pogoń - Śląsk, transmisja meczu

Zaległy mecz 3. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Śląskiem Wrocław rozpocznie się w środę o godzinie 18:30. Transmisję z tego spotkania w telewizji poprowadzi CANAL+ Sport 3. Można je również obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.