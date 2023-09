Drachal po świetnym meczu w PKO Ekstraklasie Dawid Drachal w trakcie ostatniego okna transferowego zmienił barwy klubowe. Młody piłkarz dołączył do Rakowa Częstochowa z Miedzi Legnica. Chociaż to było solidne wzmocnienie, to nie skupiło dużej uwagi, bo niedługo później szeregi mistrza Polski zasilił Sonny Kittel. W niedzielne popołudnie 18-latek miał natomiast swój czas. – Zapamiętam

Czytaj dalej…