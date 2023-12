Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Angel Rodado

Angel Rodado gra w Wiśle Kraków od sezonu 2022/2023

Hiszpan znalazł się na celowniku dwóch klubów

Jedna z drużyn jest z Ukrainy, a druga występuje w Ekstraklasie

Angel Rodado przed szansą transferu do wyższej ligi

Angel Rodado rozgrywa kolejny świetny sezon w barwach Wisły Kraków. Hiszpański napastnik może pochwalić się na ten moment 9 bramkami oraz 3 asystami w 16 meczach Fortuna I ligi. 26-latek imponuje skutecznością także w rozgrywkach Pucharu Polski. Tam w 3 spotkaniach zdobył 2 bramki, a “Biała Gwiazda” wciąż pozostaje w grze o końcowe zwycięstwo. Według informacji Piotra Koźmińskiego z “WP SportoweFakty” Hiszpan przykuł uwagę dwóch klubów. Dziennikarz nie zdradził nazw drużyn, ale wskazał, że jedna z nich to zespół górnej połowy tabeli Ekstraklasy. Natomiast drugi klub pochodzi z Ukrainy.

Kontrakt Rodado z Wisłą obowiązuje do czerwca 2025 roku. To powoduję, że Wisła ma przed sobą ostatnie dwa okna transferowe, w których może zarobić sporą kwotę na transferze zawodnika. Napastnik urodzony na Majorce trafił do Krakowa przed sezonem 2022/2023 z UD Ibiza. Od tego momentu rozegrał w krakowskim zespole 50 spotkań, w których strzelił 22 bramki i zaliczył 6 asyst. Wyceniany jest na 450 tysięcy euro.