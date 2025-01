Motor Lublin odrzuca ofertę od uczestnika Ligi Mistrzów. Na stole milion euro

PressFocus Na zdjęciu: Filip Luberecki i Mateusz Stolarski

Filip Luberecki na celowniku Sturmu Graz

Motor Lublin jest beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy i po znakomitej końcówce ubiegłego roku zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Podopieczni Mateusza Stolarskiego wygrali cztery z pięciu ostatnich meczów. Okazuje się, że Filip Luberecki wzbudził zainteresowanie uczestnika obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Portal “Kleine Zeitung” przekazał, że sytuacja lewego obrońcy jest monitorowana przez austriacki Sturm Graz. Według Łukasz Olkowicza z “Przeglądu Sportowego, klub złożył ofertę za Lubereckiego, która opiewała na kilkaset tysięcy euro z możliwością zwiększenia dzięki bonusom. Całkowita kwota transferu mogłaby przekroczyć milion euro. Mimo to, Motor nie był zainteresowany rozpoczęciem rozmów na temat transferu.

WIDEO: Motor Lublin: podsumowanie rundy jesiennej

Luberecki dołączył do lubelskiej drużyny w styczniu 2023 roku z Escoli Varsovia. W tym sezonie obrońca rozegrał 17 meczów w Ekstraklasie i Pucharze Polski. Na swoim koncie ma jedną asystę, a także trafił do siatki w meczu z Unią Skierniewice w krajowym pucharze. Zawodnik ma ważną umowę z klubem do końca grudnia 2025 roku.

Motor w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej Ekstraklasy zmierzy się na własnym terenie z Lechią Gdańsk (1 lutego, godz. 14:45) w ramach 19. kolejki.