Motor Lublin straci ważnego piłkarza? Chce go klub z Ligi Mistrzów

fot. PressFocus Na zdjęciu: Filip Luberecki

Filip Luberecki zamieni Motor na Sturm Graz? Austriacy grają w Lidze Mistrzów

Motor Lublin może wkrótce zmierzyć się z dużym osłabieniem. Austriacki Sturm Graz wykazuje poważne zainteresowanie Filipem Lubereckim. Ten młody lewy obrońca zwrócił na siebie uwagę dzięki solidnym występom w trakcie rundy jesiennej.

Transfer Filipa Lubereckiego byłby znaczącą stratą dla Motoru. 19-latek był ważnym ogniwem drużyny m.in. w pięciu ostatnich meczach w Ekstraklasie, w których klub z Lublina zanotował cztery wygrane i remis. Jednak oferta ze strony Sturmu to duża szansa dla młodego piłkarza. Gra w Lidze Mistrzów to marzenie wielu zawodników, a przenosiny do Austrii mogą otworzyć przed nim nowe perspektywy.

Sturm Graz jest znany z tego, że w ostatnich latach chętnie stawia na młodych i perspektywicznych graczy. Włączenie Lubereckiego do ich zespołu wpisuje się w tę strategię. Klub chce nie tylko wzmacniać skład na bieżące rozgrywki, ale też inwestować w przyszłość.

Oczywiście, Motor Lublin nie chce łatwo oddać swojego kluczowego zawodnika. Klub zdaje sobie sprawę z jego wartości i roli, jaką odgrywa w zespole. Jednak propozycja ze strony renomowanego klubu może być trudna do odrzucenia. Zespół będzie musiał rozważyć wszystkie argumenty, zanim podejmie decyzję o ewentualnym transferze. Filip Luberecki jest wyceniany przez Transfermarkt na 800 tys. euro.