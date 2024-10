Warta Poznań – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Warta – Zagłębie: typy i przewidywania

W najbliższy czwartek (31 października) Warta Poznań zmierzy się z Zagłębiem Lubin w Grodzisku Wielkopolskim w ramach drugiej rundy Pucharu Polski. Zieloni w poprzedniej fazie rozgrywek ograli Wisłę w Płocku, natomiast Miedziowi awansowali po zwycięstwie nad Podbeskidziem Bielsko-Biała po rzutach karnych.

Drużyna z Dolnego Śląska w siedmiu meczach wyjazdowych w lidze odnieśli raptem jedno zwycięstwo. W mojej ocenie gospodarze mogą wykorzystać atut własnego terenu i wywalczą awans do 1/8 finału PP. Mój typ: wygrana Warty Poznań.

Warta – Zagłębie: ostatnie wyniki

Warta Poznań pod wodzą Piotra Klepczarka zanotowała dwa zwycięstwa w pięciu ostatnich spotkaniach. W 14. kolejce Betclic 1. Ligi ulegli Ruchowi Chorzów (1:2), a bramkę dla Zielonych zdobył Kacper Michalski. Zespół z Wielkopolski zapewnił sobie awans do 1/16 finału dzięki ograniu płockiej Wisły (1:0), a samobójczego gola strzelił Przemysław Misiak.



Zagłębie Lubin w ostatni weekend zremisowało ze Stalą Mielec (2:2), a na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Mateusz Wdowiak. W PKO Ekstraklasie Miedziowi zajmują 12. miejsce, utrzymując pięciopunktowy dystans nad strefą spadkową. Drużyna prowadzona przez trenera Włodarskiego zdobyła bramkę w każdym z czterech ostatnich spotkań.

Warta – Zagłębie: historia

W pięciu ostatnich starciach między Wartą Poznań a Zagłębiem Lubin aż trzykrotnie padł remis. Zieloni zanotowali imponujące zwycięstwo nad Miedziowymi (4:0) w marcu 2022 roku, jednak we wrześniu zeszłego roku to lubinianie triumfowali (1:0) dzięki trafieniu Tomasza Makowskiego. W poprzednim sezonie na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim spotkanie zakończyło się remisem (1:1), potwierdzając, że mecze między tymi drużynami często przynoszą zaciętą walkę.

Warta – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich to Zagłębie Lubin ma większe szanse na triumf w Grodzisku Wielkopolskim. Jeśli uważasz, że typ na wygraną Miedziowych jest atrakcyjny, to taki kurs wynosi w granicach 1.60-1.70. Z kolei kurs na triumf Warty Poznań to około 5.00. Remis został wyceniony na mniej więcej 4.00. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Warta – Zagłębie: kto wygra?

Warta – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz między Wartą Poznań a Zagłębiem Lubin odbędzie się w czwartek (31 października) w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Spotkanie będzie można śledzić na antenie TVP Sport, stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Potyczkę o awans do 1/8 finału skomentują Michał Zawacki i Rafał Ulatowski.

