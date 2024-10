fot. PressFocus Na zdjęciu: Unia Skierniewice - GKS Katowice

GKS Katowice wyeliminowany z Pucharu Polski przez Unię Skierniewice

GKS Katowice miał plan, aby pozbierać się w środowy wieczór po wysokiej porażce z Legią Warszawa (1:4) w PKO BP Ekstraklasie. Okazja wydawała się idealna, bo w spotkaniu 1/16 finału Pucharu Polski na drodze zespołu Rafała Góraka stanęła Unia Skierniewice. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna dla katowiczan.

W pierwszej połowie GieKSa dostała trzy ciosy, po których nie była już w stanie się podnieść. Najpierw z powodu dwóch żółtych, a w konsekwencji czerwonej kartki plac gry musiał opuścić Oskar Repka. W związku z tym ekipa z Katowice musiała kończyć zawody w dziesiątkę. Gospodarze grę w przewadze wykorzystali w końcówce pierwszej części gry. Najpierw w 41. minucie Mateusz Szmyd popisał się świetnym strzałem z rzutu wolnego. Z kolei chwilę później Kamil Sabiłło podwyższył prowadzenie lidera Betclic 3. Ligi Tym samym zapachniało sensacją w Skierniewicach.

𝗚𝗢𝗟 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢𝗡𝗬 𝗦́𝗪𝗜𝗔𝗧𝗔 🚀⚽️



Mateusz Szmyd niczym profesor! Unia Skierniewice bliska sprawienia niespodzianki w meczu z GKS-em Katowice!



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/5gQKJyyWmi pic.twitter.com/vcZuFXwDtc — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 30, 2024

W drugiej połowie Trójkolorowi byli w stanie zdobyć bramkę kontaktową. Borja Galan skierował piłkę do siatki w 59. minucie. To było jednak wszystko, na co było stać przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy. W związku z tym finalnie awans do kolejnej fazy rozgrywek wywalczyła Unia.

Kolejnego przeciwnika w Pucharze Polski zespół ze Skierniewic pozna w poniedziałek. Zanim jednak do tego dojdzie, to Unia w niedzielę zmierzy się z Sokołem Aleksandrów w lidze. Z kolei dzień później GieKSa zmierzy się u siebie z Koroną Kielce w kolejnym swoim spotkaniu w elicie.

Unia Skierniewice – GKS Katowice 2:1 (2:0)

1:0 Mateusz Szmyd 41′

2:0 Kamil Sabiłło 45′

2:1 Borja Galan 59′

