Dziurek - Sport / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Drilon Hazrollaj na liście życzeń Lecha Poznań

Lech Poznań w przerwie między sezonami zdecydował się na zmianę trenera. Obowiązki szkoleniowca przejął Niels Frederiksen. Od momentu, gdy Duńczyk dołączył do klubu, Kolejorz zachwyca w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment Duma Wielkopolski zajmuje 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów. Nad drugą Jagiellonią mają 3 oczka przewagi po 13. kolejkach.

Najnowsze informacje dot. transferów w Lechu Poznań sugerują, że do klubu może trafić nowy skrzydłowy. Wszystko przez to, że Adriel Ba Loua zbliża się do końca kontraktu. Umowa 28-latka wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby została przedłużona. Z doniesień tureckich mediów dowiadujemy się, że Kolejorz już wytypował następcę Iworyjczyka.

Jak informuje portal gunebakis.com.tr pod obserwacją Lecha Poznań znalazł się Drilon Hazrollaj. Pochodzący z Kosowa skrzydłowy występuje obecnie w FC Malisheva. W poprzednim sezonie 20-letni zawodnik zdobył aż 28 bramek i zaliczył 11 asyst w 36 meczach.

Finalizacja transferu Hazrollaja nie będzie jednak łatwym zadaniem. Kosowianin jest obserwowany nie tylko przez Lecha Poznań. Jego usługami interesują się również takie kluby jak Trabzonspor, Auxerre, Le Havre czy Basaksehir.

Hazrollaj w seniorskim futbolu zadebiutował dopiero w sezonie 2022/2023, lecz od razu stał się gwiazdą FC Malisheva. Łącznie rozegrał w klubie 67 spotkań i strzelił 37 bramek oraz dołożył do tego 18 asyst. Jego kontrakt z obecnym klubem wygasa w czerwcu 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 750 tysięcy euro.