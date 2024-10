Messi zagra na jeszcze jednym mundialu? Wcześniej zaprzeczał

Leo Messi w dalszym ciągu pozostaje w dobrej formie fizycznej. Argentyńczyk nie wyklucza, że zagra na mundialu w 2026 roku. Po triumfie w Katarze zapewniał, że do tego nie dojdzie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi i Jordi Alba

Messi spróbuje obronić tytuł z Argentyną?

Leo Messi w grudniu 2022 roku napisał historię, wygrywając z reprezentacją Argentyny mundial w Katarze. Został wówczas najlepszym zawodnikiem turnieju, a później sięgnął po Złotą Piłkę. Po tym triumfie zapewniał, że był to jego ostatni występ na mistrzostwach świata. Latem opuścił Paris Saint-Germain i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie podpisał kontrakt z Interem Miami. Wydawało się, że Messi będzie już odcinał kupony i nie wróci do gry na najwyższym poziomie.

Okazuje się jednak, że Messi w dalszym ciągu prezentuje wyborną formę. Latem pomógł Argentynie zdobyć Copa America, a od początku sezonu zgromadził dla Interu Miami 20 bramek i 11 asyst. Poziom MLS nie jest najwyższy, lecz mimo tego statystyki legendy Barcelony muszą imponować. Sam zawodnik zapewne nie zdawał sobie sprawy, że będzie w stanie utrzymać dobrą dyspozycję fizyczną. Zapytany o występy na mundialu w 2026 roku nie wyklucza, że do nich dojdzie. Wcześniej kategorycznie zaprzeczał.

– Nie wiem czy zagram na mundialu. Sporo mnie o to pytają, zwłaszcza w Argentynie. Mam nadzieję, że dobrze zakończę ten rok i równie dobrze zacznę kolejny. W tym roku musiałem ominąć kilka naszych podróży.

– Zobaczę, jak będę grał i się czuł. Jesteśmy już blisko mundialu, ale to wciąż wiele czasu, a w piłce może sporo się zdarzyć. Nie myślę o tym, żyję z dnia na dzień bez wychodzenia w przyszłość – zaznaczył Messi w rozmowie dla ESPN.