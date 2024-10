Juergen Klopp wciąż ma żal do Sergio Ramosa, który podczas finału Ligi Mistrzów doprowadził do kontuzji Mohameda Salaha. Real Madryt wówczas pokonał Liverpool i sięgnął po trofeum.

Klopp wątpi w dobroć Ramosa

Real Madryt w 2018 roku pokonał Liverpool w finale Ligi Mistrzów 3-1. Wynik tego spotkania jest kwestionowany nawet do dzisiaj, bowiem The Reds musieli sobie wówczas radzić bez swojej największej gwiazdy. Znajdujący się w kapitalnej dyspozycji Mohamed Salah szybko musiał opuścić murawę na skutek urazu, którego nabawił się po starciu z Sergio Ramosem. Nie brakowało sugestii, że obrońca Królewskich specjalnie doprowadził do kontuzji Egipcjanina, oby osłabić rywali.

Juergen Klopp w dalszym ciągu ma ogromny żal do Ramosa. Uważa, że Hiszpan miał złe intencje, nawet jeśli nie spodziewał się, że Salah nabawi się w tamtej sytuacji kontuzji.

– Czy Ramos naprawdę jest dobrym gościem? To nie jest mój ulubiony piłkarz. Tamta akcja była brutalna. Oczywiście mógł nie wiedzieć, że uszkodzi Salaha. Wszyscy jednak wiemy, że dobrze przyjął to zdarzenie.

– Nigdy nie zrozumiem takiego podejścia. Nigdy też nie miałem takich zawodników, a jeśli już się trafiali, to dbałem, aby odeszli. Zawsze uważałem, że moi gracze są na tyle dobrzy, aby nie brać udziału w takich akcjach – wspomina Klopp w rozmowie z Tonim Kroosem, który poprowadził z nim podcast.

Klopp od początku 2025 roku obejmie funkcję szefa pionu piłkarskiego Red Bulla. Po sezonie 2023/2024 zakończył swoją przygodę z Liverpoolem. Ramos od lata pozostaje bez klubu, po tym jak rozstał się z Sevillą.