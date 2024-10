Legia przedłuży kontrakt z utalentowanym zawodnikiem

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Wojciech Urbański na dłużej przy Łazienkowskiej

Legia Warszawa sprowadziła Wojciecha Urbańskiego z młodzieżowej drużyny Wisły Kraków w 2023 roku. W ubiegłym sezonie PKO Ekstraklasy 19-latek rozegrał sześć spotkań w barwach Wojskowych. Obecnie trener Goncalo Feio coraz częściej sięga po usługi ofensywnego pomocnika, który w ostatnich pięciu meczach z rzędu znalazł się na boisku, choć tylko w dwóch z nich rozpoczął grę w podstawowym składzie.

WIDEO: Kim Legia powinna grać w ataku?

Urbański wpisał się na listę strzelców w 5. kolejce ekstraklasy, gdy ustalił wynik z Radomiakiem Radom (4:1) przy Łazienkowskiej. Wszystko wskazuje, że Legia wiąże poważną przyszłość z zawodnikiem. Jak donosi Paweł Gołaszewski, koleje losu młodego pomocnika jest ustalona.

Jak poinformował dziennikarz “Piłki Nożnej”, w kontrakcie Wojciecha Urbańskiego zawarte są kluczowe zapisy, które umożliwią automatyczne przedłużenie umowy z zawodnikiem. Jego aktualna umowa wygasa na koniec bieżącego sezonu, co sprawia, że dla Legii Warszawa istotne było zabezpieczenie przyszłości utalentowanego piłkarza. We wrześniu zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 20.

