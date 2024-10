Legia Warszawa rozważa transfer. Skauci byli na meczach

Legia Warszawa jest zainteresowana transferem Dino Besirovicia z AIK-u Solna. Jak informuje fotbolldirekt.se, klub wysłał skautów do Szwecji.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dino Besirović

Dino Besirović na radarze Legii Warszawa

Legia Warszawa aktywnie poszukuje wzmocnień, które będzie można zrealizować podczas zimowego okna transferowego. Okazuje się, że jednym z głównych celów stał się Dino Besirović, zawodnik AIK-u Solna.

Fotbolldirekt.se przekonuje, że skauci Legii byli obecni na kilku meczach AIK-u, aby ocenić potencjał 30-letniego Bośniaka. Dino Besirović w ostatnich występach potwierdził swoją wartość, co wzbudziło większe zainteresowanie klubu z Warszawy. Piłkarz rozegrał w sezonie 2023/2024 20 meczów, zdobywając 5 bramek.

Z uwagi na to, że jego kontrakt zbliża się do końca, Legia ma szansę na szybkie i korzystne zrealizowanie transakcji. Jeśli polski klub zdecyduje się na transfer, zimowe okno może być idealnym momentem, by zakontraktować zawodnika.

Natomiast dla Szwedów wyzwanie polega na ewentualnej sprzedaży piłkarza przed wygaśnięciem umowy. Dla AIK-u jest to ostatnia szansa na jakiekolwiek zyski z transferu. Jeśli do przeprowadzki nie dojdzie zimą, Besirović od lata będzie mógł negocjować z innymi zespołami na zasadzie wolnego transferu.

Legia Warszawa, zmierzając w kierunku wzmocnienia swojej ofensywy, obserwuje rozwój sytuacji z dużym zainteresowaniem. Transfer Besirovicia mógłby znacząco wzmocnić potencjał ofensywny kadry warszawian. Czy uda się sfinalizować ten ruch? Dowiemy się wkrótce.

