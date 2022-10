PressFocus Na zdjęciu: Said Hamulić

Stal nie dała szans Miedzi. Legniczanie pozostaną w strefie spadkowej

Dla Stali Mielec niedzielne spotkanie było idealną okazją do odbicia się po kiepskiej serii. Biało-Niebiescy podchodzili bowiem do niego po serii dwóch kolejnych porażek. Z kolei Miedź Legnica, jak dotąd, wygrała w Ekstraklasie tylko raz. Trudno wyobrazić sobie lepsze warunki do powrotu na zwycięską serię.

Początek spotkania był dość spokojny, ale po 20 minutach goście wyszli na prowadzenie. Adam Ratajczyk posłał prostopadłe podanie do Saida Hamulicia. Wydawało się, że Holender nieco wyrzucił się ze światła bramki, ale ten od razu ściął do środka. Nieniepokojony przez nikogo spokojnie oddał strzał pomiędzy nogami Pawła Lenarcika, otwierając wynik.

𝐇𝐀𝐌𝐔𝐋𝐈𝐂! 👏Czwarty gol napastnika @FksStalMielec w tym sezonie w Ekstraklasie. Mielczanie prowadzą w Legnicy 1:0! #MIESTM



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 2, 2022

Gospodarze w 36. minucie mieli świetną okazję do wyrównania. Koldo Obieta otrzymał fenomenalne podanie od kolegi, ale źle przyjął. Zawahanie Hiszpana wykorzystał Bartosz Mrozek, który złapał piłkę. Mielczanie szybko odpowiedzieli. W 41. minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Hamulic, ale tym razem przegrał pojedynek z bramkarzem. To nie podcięło jednak skrzydeł Stali. Jeszcze przed przerwą wyprowadziła szybką kontrę. Arkadiusz Kasperkiewicz zagrał na skrzydło do Ratajczyka, a ten potężnym uderzeniem podwoił prowadzenie gości.

Jak kończyć pierwszą połowę to tak jak Adam Ratajczyk! 👏@FksStalMielec prowadzi 2:0 i jest coraz bliżej ważnej wygranej w Legnicy! #MIESTM



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 2, 2022

Po zmianie stron Stal oddała rywalom piłkę, ale to nie przełożyło się na okazje bramkowe. Ostatecznie mecz zakończył się triumfem gości, a gospodarze coraz mocniej zakopują się w strefie spadkowej.