Maciej Bartoszek zostanie trenerem Wisły Płock, informuje Maciej Wąsowski z Przeglądu Sportowego. Doświadczony trener ma związać się z Nafciarzami kontraktem do końca sezonu. Po zakończeniu rozgrywek wygląda jednak na to, że w ekipie z Płocka dojdzie do kolejnej roszady na stanowisku trenera.

Opcja tymczasowa?

Maciej Bartoszek w powszechnej opinii nie był faworytem do objęcia sterów nad Wisłą Płock. Podobno lepsze notowania u klubowych działaczy mieli Aleksandar Vukovic i Jerzy Brzęczek. Pierwszy jednak według medialnych doniesień może trafić ostatecznie do Zagłębia Lubin. Tymczasem były selekcjoner reprezentacji Polski nie chce wchodzić do klubu jako ratownik, mając kilka konkretnych warunków, więc realny scenariusz zakłada, że Jerzy Brzęczek mógłby zostać nowym trenerem Nafciarzy po zakończeniu sezonu. Nie jest jednak wykluczone, że w przypadku wykorzystania szansy, Bartoszek zostanie w płockiej ekipie na dłużej.

🔥Kilka szczegółów dotyczących przejęcia Wisły Płock przez Macieja Bartoszka:

▫️Zostały ostatnie formalności

▫️Dziś ma poprowadzić pierwszy trening

▫️Może zostać na dłużej, ale sporo zależy od J.Brzęczka

▫️A.Vuković? W kręgu zainteresowań Zagłębia Lubinhttps://t.co/xsz7JCIO1N — Maciej Wąsowski (@Maciej_Wasowski) April 13, 2021

Priorytetem Jerzy Brzęczek

Zamieszanie związane ze zmianą trenera w Wiśle Płock trwa praktycznie od konferencji prasowej, na której trener Radosław Sobolewski oznajmił, że po zakończeniu sezonu nie będzie dłużej szkoleniowcem Nafciarzy. Tymczasem w trakcie minionego weekendu płocki team przegrał 0:2 z Pogonią Szczecin. Następstwem tego było to, że w poniedziałek decyzją zarządu klubu doszło do zwolnienia 44-latka z obowiązku prowadzenia pierwszej drużyny Nafciarzy.

Marzeniem działaczy Wisły Płock było ponowne zatrudnienie Jerzego Brzęczka, który z Nafciarzami miał okazję wywalczyć piąte miejsce w tabeli. Kłopot w tym, że w maju minionego roku urodzony w Truskolasach szkoleniowiec przedłużył kontrakt z PZPN-em do końca tego roku. Spekuluje się, że dzięki tej umowie może liczyć na zarobki w wysokości 120 tysięcy złotych miesięcznie. Na takie apanaże Brzęczek nie mógłby liczyć w klubie z Płocka, który według Macieja Wąsowskiego z Przeglądu Sportowego może zapewnić 50-latkowi maksymalnie zarobki na poziomie 60-80 tysięcy złotych. Słychać też głosy, że Brzęczek chciałby spróbować swoich sił w lidze zagranicznej jako trener.

