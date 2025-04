Mecz o przełamanie. Górnik podejmuje Widzew Łódź

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zeljko Sopic

Górnik Zabrze kontra Widzew Łódź

Jednym z niedzielnych spotkań PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Górnikiem Zabrze a piłkarzami Widzewa Łódź. Ten mecz zapowiada się bardzo wyrównanie i właściwie trudno wskazać, która z ekip ma większe szanse na zwycięstwo. Z jednej strony jest bowiem Widzew Łódź, który ostatnie tygodnie ma dobre, ale dwa poprzedzające tę kolejkę mecze okazały się przegrane przez drużynę z Serca Łodzi.

Jeśli zaś chodzi o Górnik Zabrze, to przed tygodniem udało się zdobyć jeden punkt w meczu ze Stalą Mielec, choć byli oni zdecydowanie lepszą ekipą. Wcześniej jednak Trójkolorowi mają na koncie serię trzech porażek z rzędu, a więc ich forma jest daleka od ideału.

Ostatnie spotkania obu zespołów

Tak, jak już wspominałem. Górnik Zabrze przed tygodniem podzielił się punktami w meczu ze Stalą Mielec. Wówczas na boisku na Podkarpaciu było 0:0. Wcześniej jednak Trójkolorowi przegrali trzy mecze z rzędu. Były to starcia z Zagłębiem Lubin, Legią Warszawa oraz GKS-em Katowice. Co ciekawe, wszystkie te trzy mecze zakończyły się wynikiem 2:1 dla rywali zabrzan.

Jeśli zaś chodzi o piłkarzy Widzewa Łódź, to oni w poprzedniej kolejce ulegli Motowi Lublin 1:2. Takim samym rezultatem zakończył się mecz z Koroną Kielce, tyle że odbywał się on na wyjeździe. Ostatnie zwycięstwo piłkarzy z Serca Łodzi to początek kwietnia i mecz z Lechią Gdańsk, którą udało się ograć 2:0. Wcześniej takim samym rezultatem zakończył się mecz z Piastem Gliwice.

Mecze drużyny Górnik Zabrze Stal Mielec 0 Górnik Zabrze 0 Zagłębie Lubin 2 Górnik Zabrze 1 Górnik Zabrze 1 Legia Warszawa 2 GKS Katowice 2 Górnik Zabrze 1 Górnik Zabrze 4 Motor Lublin 0 Mecze drużyny Widzew Łódź Widzew Łódź 1 Motor Lublin 2 Korona Kielce 2 Widzew Łódź 1 Widzew Łódź 2 Lechia Gdańsk 0 Piast Gliwice 0 Widzew Łódź 2 Widzew Łódź 1 GKS Katowice 0

Historia spotkań Górnika i Widzewa

Historia spotkań tych dwóch zespołów jest oczywiście długa i piękna. Przez lata, a właściwie dekady należały bowiem te dwa zespoły do jednych z najlepszych w kraju, ale w ostatnim czasie nieco się to zmieniło. W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy nimi padł wynik 0:2 dla Górnika Zabrze. W poprzednim sezonie lepsi jednak byli łodzianie, którzy wygrali u siebie 3:1, a w meczu na Górnym Śląsku było 1:1.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: przewidywane składy

Górnik Zabrze Jan Urban Widzew Łódź Željko Sopić Górnik Zabrze Jan Urban 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Majchrowicz 5 Szcześniak 26 Janicki 20 Josema 27 Szala 11 Ismaheel 8 Hellebrand 21 Sarapata 88 Furukawa 7 Zahovic 10 Podolski 29 Tupta 78 Cybulski 55 Czyż 10 Alvarez 77 Sypek 25 Hanousek 3 Kozlovsky 15 Ibiza 4 Żyro 16 Therkildsen 1 Gikiewicz 1 Majchrowicz 5 Szcześniak 26 Janicki 20 Josema 27 Szala 11 Ismaheel 8 Hellebrand 21 Sarapata 88 Furukawa 7 Zahovic 10 Podolski 29 Tupta 78 Cybulski 55 Czyż 10 Alvarez 77 Sypek 25 Hanousek 3 Kozlovsky 15 Ibiza 4 Żyro 16 Therkildsen 1 Gikiewicz 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Widzew Łódź Željko Sopić Rezerwowi 9 Sinan Bakis 16 Paweł Olkowski 18 Lukas Ambros 23 Sondre Liseth 25 Michał Szromnik 30 Ousmane Sow 44 Aleksander Buksa 89 Matus Kmet 90 Filip Prebsl 6 Juljan Shehu 7 Jakub Łukowski 17 Hubert Sobol 21 Paweł Kwiatkowski 24 Polydefkis Volanakis 31 Mikołaj Biegański 37 Sebastian Kerk 62 Lirim Kastrati 91 Marcel Krajewski 92 Fabio Nunes

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmachera STS zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Górnika Zabrze. Kurs na zwycięstwo Trójkolorowych wynosi mniej więcej 1.92. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.60. Jeśli zaś chcemy zagrać na trzy punkty Widzewa Łódź, to należy postawić za około 3.80.

Górnik Zabrze Widzew Łódź 1.92 3.60 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

