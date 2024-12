Papszun się odpalił. Dosadnie odpowiedział dziennikarzowi

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun jasno o krytyce stylu Rakowa

Raków Częstochowa wygrał wczorajszy wieczorny mecz z Widzewem Łódź 3:2. W samej końcówce rywalizacji w Sercu Łodzi gola dla Medalików zdobył Jonatan Braut Brunes. Niemniej poza wynikiem, należy także docenić grę zespołu Marka Papszuna, bowiem udowodnił on, że poza skuteczną i dobrze punktującą grą, zespół pod jego wodzą może zagrać także ciekawe i atrakcyjne dla oka zawody.

Byli mistrzowie Polski aktualnie zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli. Na swoim koncie mają 35 punktów zdobytych w 17 spotkaniach. Do pierwszego Lecha Poznań tracą trzy oczka.

Podczas konferencji prasowej po meczu z Widzewem dziennikarz serwisu “czestosportowa.pl” Kamil Głębocki zadał pytanie, w którym padła teza, że tym razem nikt nie zarzuci Rakowowi “zabijania futbolu”. To widocznie rozjuszyło Marka Papszuna, który momentalnie odpowiedział.

– Nie rozumiem tej nomenklatury. Jestem chyba za stary, za głupi. Przyjęło się to w waszym światku i kibice to podłapują. Ale to tak głupie, płytkie i mizerne, że ja taką nomenklaturą bym nie operował. To jak na blokowiskach, to nie przystoi. To po prostu słabe. Wiem, że są brzydkie i trudne do oglądania, ale taka nomenklatura jest słaba. Nie dostrzegacie poświęcenia i pracy zawodników – powiedział Marek Papszun cytowany przez serwis “Meczyki.pl”.

